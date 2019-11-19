Что может стать альтернативой кроссоверам и почему Stepway City - машина другого уровня

Источник материала: Слуцк Город

Курсируя по автодилерам в поисках своего нового автомобиля, герой моего повествования, как и большинство покупателей, хотел получить от своего следующего автомобиля как можно больше, но по разумной цене.





Имея за плечами значительный опыт эксплуатации нескольких подержанных и новых авто, за сумму в районе 27-30 тысяч рублей Олег рассчитывал приобрести машину, которая станет полноценным семейным автомобилем, одинаково удобным и в городской эксплуатации, и в продолжительных загородных поездках, и в случае редких, но все же случающихся выездов на природу.

«По большому счету, хотелось приобрести кроссовер с автоматической трансмиссией, чтобы мог ездить и я, и супруга, которая с механикой на «Вы». Предложений таких машин немало, но цены, мягко говоря, кусаются. Базовые версии, ценами которых пестрит реклама, по сути не предлагают ничего. Начинаешь смотреть машины с комплектациями получше, бюджет трещит по швам. В кредиты с платежами по 500-600 рублей в месяц залазить особого желания не было. В итоге мы начали изучать кросс-версии легковых авто, которые, надо заметить, приятно поразили соотношением цен и начинки.





Дорожный просвет у таких машин в районе 20 см, внешность, на мой взгляд, поинтереснее, чем у обычных легковушек, ну и цены плюс/минус в рамках нашего бюджета.

Как я уже упоминал, обязательным условием выбора было наличие у нашей будущей машины автоматической трансмиссии, да и комплектацию хотелось побогаче, причем не с точки зрения кожа и т.п., а с учетом реально полезных в эксплуатации опций типа ESP, кондиционера, круиз-контроля, обогрева сидений, противотуманок и т.п.

Признаюсь откровенно, Logan Stepway поначалу в этом списке был не первым и не единственным. Однако визит к дилеру весьма серьезно сместил приоритеты. В итоге претендентами на покупку по сути остались две версии Logan Stepway: City Life и Сity Drive.





По прайсу разница в цене между этими машинами 2400 рублей. На другой чаше весов – климат-контроль вместо кондиционера, две боковых подушки безопасности, кожаный руль, задние электростеклоподъемники и мультимедийная система с 7-дюймовым экраном и заводской навигацией. И еще система дистанционного запуска Renault Start. При этом у обеих машин в базе ESP, автомат с функцией ручного переключения передач, противотуманные фары, обогрев передних сидений, круиз-контроль, бортовой компьютер, электрозеркала с подогревом, передние стеклоподъемники и управление аудиосистемой на руле. Это, скажем так, лишь теоретическая часть вопроса, т.к. реальные цены оказались несколько привлекательнее.

Если речь не идет о льготном кредитовании, цена City Life в металлике – 26 700 рублей, City Drive – 28 700. Но и это не все.





Если сдать свою машину в Trade-in, покупателю полагается дополнительный заводской бонус к цене выкупа старой машины, который, по сути, поднимает цену сдаваемого в зачет автомобиля чуть выше того, что способен предложить рынок авто с пробегом за 10-летнюю французскую легковушку с пробегом более 200 тыс. км.

Взвесив все аргументы Logan Stepway Сity Life и Сity Drive, мы сделали выбор в пользу более доступной версии. В итоге при стоимости новой машины в 26 700 рублей размер кредита на новый автомобиль составил всего 10 000 рублей, которые вылились в ежемесячный платеж равный 152 рублям.

Само собой разумеется, автокредит, предложенный в салоне дилера Renault, предусматривает возможность досрочного погашения, а КАСКО на машину банк требует только в первый год кредитования. Причем оплачивать его можно частями, отдавая раз в квартал по 239 рублей.





Возвращаясь непосредственно к новой машине, скажу лишь то, что кросс-седан от Renault в приятном смысле поразил. От моноприводных кроссоверов его отличает лишь кузов типа седан и наличие отдельного багажника. Салон у Logan Stepway не только не меньше, а где-то и просторнее, чем у оппонентов. Набор опций, даже у версии Life, тоже впечатляет, равно как и очень сбалансированная работа 7-диапазонного автомата с 113-сильным бензиновым мотором.

Благодаря внушительному дорожному просвету, в городе на такой машине не страшно вплотную подъехать к бордюру, при этом в пробках в часы пик езда на автомате куда приятнее бесконечных переключений в случае с МКПП. Ну и с экономичностью у такой машины тоже все ок: 8,6 л/100 км в городском цикле, судя по отзывам тех, кто уже эксплуатирует подобные авто, вполне реальная цифра.

Опять же, по отзывам реальных владельцев, на грунтовках, благодаря энергоемкой подвеске, машина просто великолепна. Не доверять им оснований нет, т.к. в ходе тест-драйва я проехал на Logan Stepway пару-тройку лежачих полицейских и дискомфорта при их преодолении абсолютно не почувствовал. А еще, как и всякая машина с автоматом, Stepway City не откатывается назад при трогании на подъеме, ну и за ESP, которая в зимние месяцы весьма кстати, в его случае доплачивать не нужно.





Logan Stepway City с автоматической трансмиссией - сегодня действительно уникальный продукт на рынке новых легковых автомобилей в РБ. Сочетая в себе комфорт седана и достоинства кроссовера, он действительно способен удивлять своими возможностями.»

Познакомиться с кросс-седаном и протестировать машину со столь необычным набором эксплуатационных характеристик можно у любого ближайшего дилера Renault. Там же вам подробно расскажут о всех акциях и спецпредложениях на новые Renault, актуальных на время вашего обращения в дилерский центр.

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

renault.by

Сергей Полянский

Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.