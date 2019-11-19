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Зарегистрированы в октябре: новости из загса

20.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Смотрите, кто зарегистрирован за октябрь в Горках и районе.

 

Зарегистрированы в октябре: новости из загса

Ульяна Гарусова. Фото Михаила Левцова

 

Антонина Антоненко

Максим Глебов

Мирон Соляник

Артем Бабичев

Анна Кожеко

Денис Тишков

Тимофей Комков

Ярослав Лосиков

Ярослав Барковский

Дмитрий Мачков

Дарина Семченкова

Стефания Мечель

Маргарита Мончикова

Арина Буйда

Павел Бородовский

Глеб Михеев

Елизавета Петрачкова

Павел Денисов

Владислава Капустина

Илья Автушкин

Кира Картавнева

Тимофей Фиалка

Вера Шкредова

Виктория Манченко

Павел Раемский

Илья Волошин

Артем Котов

Дарья Шуминская

Маргарита Шляхтицева

Дарья Хамитова (Лебедево)

Полина Скакунова (Маслаки)

Ульяна Маркова (Красулино)

Анастасия Черепова (Малые Шарипы)

Захар Доскин (Паршино)

Анастасия Тарасова (Шепелевка)

 

По данным районного отдела ЗАГС


 
 
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  Смотрите, кто зарегистрирован за октябрь в Горках и районе.     Антонина Антоненко Максим Глебов Мирон Соляник Артем Бабичев Анна Кожеко Денис Тишков Тимофей...
 
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