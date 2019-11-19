Авторские встречи с польским писателем Павлом Беренсевичем состоятся в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте, Барановичах и Пинске в рамках уже традиционного проекта Генерального консульства Республики Польша в Бреcте, посвящённого знакомству маленьких книголюбов с современной польской литературой для детей и молодёжи, пройдут авторские встречи с популярным польским писателем Павлом Беренсевичем.





Автор родился в 1970 году в Варшаве, там же закончил университет и преподавал английский язык в средней школе. Первую книгу — сборник стихотворений «Куклы Дороти» выпустил в 2004 году. С тех пор пишет романы, рассказы и стихи для детей. Его книги отмечены многими литературными премиями, были неоднократно номинированы на «Книгу года» польской секцией IBBY. Павел Беренсевич не только писатель, но и переводчик с английского языка. В числе главных своих достижений он отмечает переводы на польский язык книг Люси Мод Монтгомери, Марка Твена и Фрэнсис Бернетт.

На встрече дети познакомятся не только с польскоязычными книгами писателя, но и с переводами его произведений на русский язык, вышедшими в этом году в издательстве «Речь».

К участию приглашаются дети младшего школьного возраста. Встречи будут проходить на польском и русском языках.

В прошлых годах в рамках проекта Брестскую область уже посещали такие мэтры польской детской литературы как Гжегож Касдепке и Ивона Хмелевская, чьими книгами зачитываются по всей Европе.

РАСПИСАНИЕ ВСТРЕЧ

25 ноября 2019 г. (понедельник) – 16:30

Где? Брестская областная библиотека им. М. Горького, Отдел литературы для детей и юношества (Брест, ул. Куйбышева, 32).

Дополнительная информация: +375 162 20 90 49, +375 162 20 90 50.

26 ноября 2019 г. (вторник) – 11:30

Где? Центральная городская библиотека им. В.П. Тавлая, Отдел литературы на иностранных языках (Барановичи, ул. Ленина, 53).

Дополнительная информация: +375 163 40 36 90.

27 ноября 2019 г. (среда) – 11:00

Где? Пинская городская центральная библиотека — Городская детская библиотека им. Я. Коласа (Пинск, ул.Брестская, 56).

Дополнительная информация: +375 163 40 36 90.