ДТП в Барановичах: «паровозик» из трех машин. Фотофакт

Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла утром 20 ноября на перекрестке улиц Тельмана-Циолковского.





Место ДТП. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

По предварительной информации, автомобили Ford и Fiat стояли на перекрестке, собирались повернуть налево. В это время в них въехало Renault.





Место ДТП. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

По словам очевидцев, в первых двух машинах за рулем были женщины, а в салонах их авто находились дети.

Свидетели аварии утверждают, что водитель Renault не мог самостоятельно выйти из машины. Его отвезли на медосвидетельствование.

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Место ДТП. Фото: Татьяна МАЛЕЖ





Место ДТП. Фото: Татьяна МАЛЕЖ





Место ДТП, фото читателя

Подробности происшествия устанавливаются.