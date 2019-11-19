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ДТП в Барановичах: «паровозик» из трех машин. Фотофакт

20.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла утром 20 ноября на перекрестке улиц Тельмана-Циолковского.

ДТП в Барановичах: «паровозик» из трех машин. Фотофакт

Место ДТП. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

По предварительной информации, автомобили Ford и Fiat стояли на перекрестке, собирались повернуть налево. В это время в них въехало Renault.

ДТП в Барановичах: «паровозик» из трех машин. Фотофакт

Место ДТП. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

По словам очевидцев, в первых двух машинах за рулем были женщины, а в салонах их авто находились дети.

Свидетели аварии утверждают, что водитель Renault не мог самостоятельно выйти из машины. Его отвезли на медосвидетельствование.

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ДТП в Барановичах: «паровозик» из трех машин. Фотофакт

Место ДТП. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

ДТП в Барановичах: «паровозик» из трех машин. Фотофакт

Место ДТП. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

ДТП в Барановичах: «паровозик» из трех машин. Фотофакт

Место ДТП, фото читателя

Подробности происшествия устанавливаются.

 
 
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  Авария произошла утром 20 ноября на перекрестке улиц Тельмана-Циолковского. Место ДТП. Фото: Татьяна МАЛЕЖ По предварительной информации, автомобили Ford и Fiat...
 
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