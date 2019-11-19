Брестский академический и Минский областной драмтеатры обменяются гастролями

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский академический и Минский областной драматические театры проведут 21-22 ноября обменные гастроли, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по информации и организации зрителя БАТД Екатерина Казберович.





Гастроли театра из Молодечно проходят в рамках юбилейного тура к 75-летию художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств Беларуси Валерия Анисенко. На сцене Брестского академического театра драмы гости покажут одну из последних своих премьер - комедию по пьесе Леона Агулянского "Любовь. Собак@ Точка.Ru" в постановке Валерия Анисенко. Ожидается, что перед спектаклем мэтр лично поприветствует брестскую публику. Ее вниманию будет представлена также сентиментальная комедия Нила Саймона "Банкет", а маленькие зрители увидят сказку "Непослушная спичка".

В свою очередь брестские артисты везут в Молодечно три спектакля режиссера Валентины Яновец. Это прошлогодние премьеры БАТД - комедия Валентина Красногорова "Три красавицы", которая собирает аншлаги, и монолог на два голоса по мотивам произведений Сергея Есенина "За крапивой берег". Юным театралам брестчане представят сказку Сергея Белова и Сергея Куваева "Не хочу быть собакой", премьера которой состоялась в этом году.

"Последний раз обменные гастроли с Минским областным драмтеатром состоялись три года назад. Тогда мы выступали на сцене Дворца культуры Молодечно. Сейчас показы пройдут в здании театра. Там небольшая сцена, поэтому мы везем туда спектакли малой формы", - рассказала Екатерина Казберович.

В ноябрьской афише БАТД гастроли занимают значительную часть. Уже сегодня в Бресте выступит Николаевский академический художественный русский драматический театр. Артисты из Украины представят комедию по известной пьесе Александра Гельмана "Скамейка". Вероятно, в скором времени брестские артисты отправятся в Николаев с ответным визитом. А пока их ждут 13 декабря в Ровно, где пройдут юбилейные встречи, посвященные 80-летию Ровенского областного украинского музыкально-драматического театра. Там заслуженный коллектив Беларуси представит драму по пьесе Алексея Дударева "Вечер". В спектакле заняты ведущие актеры театра - заслуженные артисты Беларуси Тамара Левчук и Михаил Метлицкий, артист Николай Маршин.