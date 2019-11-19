ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестский академический и Минский областной драмтеатры обменяются гастролями

20.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский академический и Минский областной драматические театры проведут 21-22 ноября обменные гастроли, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по информации и организации зрителя БАТД Екатерина Казберович.

Брестский академический и Минский областной драмтеатры обменяются гастролями

Гастроли театра из Молодечно проходят в рамках юбилейного тура к 75-летию художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств Беларуси Валерия Анисенко. На сцене Брестского академического театра драмы гости покажут одну из последних своих премьер - комедию по пьесе Леона Агулянского "Любовь. Собак@ Точка.Ru" в постановке Валерия Анисенко. Ожидается, что перед спектаклем мэтр лично поприветствует брестскую публику. Ее вниманию будет представлена также сентиментальная комедия Нила Саймона "Банкет", а маленькие зрители увидят сказку "Непослушная спичка".

В свою очередь брестские артисты везут в Молодечно три спектакля режиссера Валентины Яновец. Это прошлогодние премьеры БАТД - комедия Валентина Красногорова "Три красавицы", которая собирает аншлаги, и монолог на два голоса по мотивам произведений Сергея Есенина "За крапивой берег". Юным театралам брестчане представят сказку Сергея Белова и Сергея Куваева "Не хочу быть собакой", премьера которой состоялась в этом году.

"Последний раз обменные гастроли с Минским областным драмтеатром состоялись три года назад. Тогда мы выступали на сцене Дворца культуры Молодечно. Сейчас показы пройдут в здании театра. Там небольшая сцена, поэтому мы везем туда спектакли малой формы", - рассказала Екатерина Казберович.

В ноябрьской афише БАТД гастроли занимают значительную часть. Уже сегодня в Бресте выступит Николаевский академический художественный русский драматический театр. Артисты из Украины представят комедию по известной пьесе Александра Гельмана "Скамейка". Вероятно, в скором времени брестские артисты отправятся в Николаев с ответным визитом. А пока их ждут 13 декабря в Ровно, где пройдут юбилейные встречи, посвященные 80-летию Ровенского областного украинского музыкально-драматического театра. Там заслуженный коллектив Беларуси представит драму по пьесе Алексея Дударева "Вечер". В спектакле заняты ведущие актеры театра - заслуженные артисты Беларуси Тамара Левчук и Михаил Метлицкий, артист Николай Маршин.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестский академический и Минский областной драматические театры проведут 21-22 ноября обменные гастроли, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин надеется заменить российский кредит китайским до конца года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика