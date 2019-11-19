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Утром в Бресте не работали светофоры - говорят, причина в отключении электроэнергии
20.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Очень большие затруднения в движении сегодня, 20 ноября 2019 года вызвало отключение светофоров на некоторых улицах города Бреста. Произошло это в самом начале "часа пик", когда люди утром едут на работу. Точный список, где произошло отключение, нам неизвестен, но судя по всему, это немало мест. Кроме светофоров, отключилось и уличное освещение.
фото - иллюстрация
Вот что писали водители в соцсетях:
Официальной информации, к сожалению, пока нет. Не ключевых перекрёстках работали регулировщики, но это слабо помогало.
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