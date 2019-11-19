Утром в Бресте не работали светофоры - говорят, причина в отключении электроэнергии

Источник материала: Виртуальный Брест

Очень большие затруднения в движении сегодня, 20 ноября 2019 года вызвало отключение светофоров на некоторых улицах города Бреста. Произошло это в самом начале "часа пик", когда люди утром едут на работу. Точный список, где произошло отключение, нам неизвестен, но судя по всему, это немало мест. Кроме светофоров, отключилось и уличное освещение.





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Вот что писали водители в соцсетях:

В 7:30 отключили свет, НЕТ ни одного предупреждения, на перекрестках опасно, дети идут в потемках в школу, в сад. Будьте внимательны и осторожны.



Перекрёсток Московская-Пионерская не работает светофор, и точно так же со светофорами до МОПРа



Московская-партизанский не работает светофор



Янки Купалы и Пионерская НЕ РАБОТАЮТ СВЕТОФОРЫ И фонари. Левый берег стоит в пробках. С варшавского на Ковалёвку, с Ковалёвки на тришинский мост и т.д. Сколько езжу, не видел такого даже в снегопад на лете меньше было в прошлом году. Сегодня утром Пионерская-Московская и Партизанский-Московская дичь. Светофоры не работают, огромные пробкки. Ни одного регулировщика. Звоню в Гаи,ответ-экипажи выехали. 10 мин. ни одного

Официальной информации, к сожалению, пока нет. Не ключевых перекрёстках работали регулировщики, но это слабо помогало.