Три проекта представляют Брестскую область в четвертьфинале Social Weekend

Источник материала: Виртуальный Брест

Три проекта представляют Брестскую область в четвертьфинале 14-го сезона республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend. Путевки в полуфинал самые «жизнеспособные» инициативы получат 24 ноября: из 52-х проектов жюри выберет лишь 23.





Всего же на конкурс Social Weekend, участники которого борются за внимание инвесторов, нынче было подано 323 заявки, из них 50 – из Брестской области. По результатам народного голосования в четвертьфинал прошли два наших проекта – «К большим победам маленькими ножками», который инициирует Брестский физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Шанс», и «Pufik Space» Пинского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Авторы проекта «К большим победам маленькими ножками» участвуют в Social Weekend с целью получить здесь спонсорскую помощь, необходимую для решения первоочередной задачи, стоящей сегодня перед клубом «Шанс».

– В 2006 году мы открыли специализированный тренажерный зал для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. За эти годы он помог многим детям-инвалидам поверить в себя. В нем выросло уже целое поколение инваспортсменов, – рассказала Zarya.by председатель ФСК «Шанс» Валентина Пипко. – Сейчас в нашем зале занимаются 12 ребят и еще столько же готовы приступить к тренировкам. Кадры у нас есть, большой опыт работы тоже. Единственное, чего нам не хватает, – это возможности: зал требует полного обновления. Если мы победим на конкурсе, то хотим сделать ремонт и купить современные тренажеры, на которых дети смогут проходить реабилитацию и делать первые шаги в спорте.

Помочь детям с особенностями развития имеет цель и проект «Pufik Space» , который представляет на Social Weekend команда педагогов Пинского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

– В случае успеха мы планируем потратить выигранную сумму на обустройство на территории нашего центра универсальной игровой площадки, предназначенной для совместных игр детей с инвалидностью и их обычно развивающихся сверстников, – отмечает директор центра Елена Крысенко. – Наш проект поможет социализироваться детям с инвалидностью. Он будет полезен и для остальных ребят, которые через совместную игру и общение смогут научиться толерантному отношению ко всем категориям людей вне зависимости от состояния здоровья, а также найдут себе здесь новых друзей.





Еще один проект под названием «Час Паданняў» , представляющий на конкурсе Брестскую область, оказался в числе четвертьфиналистов Social Weekend по результатам экспертного отбора. Он направлен на сохранение и популяризацию белорусской культуры и реализуется фолк-рок-группой Cad Goddeu. Музыканты из Бреста создают фэнтези-подкасты и комиксы, герои которых – обычные люди и боги из белорусской мифологии.

– Продолжая дело создателей фэнтези-миров, мы хотим придумать свой собственный – на основе существующих белорусских мифов и легенд, – говорит музыкант группы Ольга Яромчук. – Насколько это может стать популярным, можно судить хотя бы по польскому и теперь уже всемирно известному «Ведьмаку».

В случае успеха на конкурсе Cad Goddeu планирует создать современный медиаконтент – площадки в социальных сетях для публикации подкастов. Причем это будут не просто зачитанные статьи из учебников, а живые истории с музыкальным оформлением на традиционных средневековых инструментах.

– Также мы собираемся отдать музыкальные аудиоспектакли в ротацию на несколько радиостанций, выпустить книгу комиксов и презентовать свой проект на театрализованных концертах, – поделилась планами Ольга Яромчук.

Полуфинал Social Weekend пройдет в Минске 11 декабря, а на следующий день жюри подведет уже окончательные итоги конкурса и назовет победителей.



