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В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

20.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На территории Пружанского района в эти дни проходит комплексное учение с привлечением органов управления и сил Пружанского районного звена Брестской территориальной подсистемы ГСЧС.

В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

Вчера на базе Пружанского райисполкома участники отрабатывали действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих в осенне-зимний период (сильный снегопад, резкий переход температуры через нулевую отметку, повреждение линий электропередачи, заторы на дорогах).

Дальнейшие действия проходили в агрогородке Староволя Великосельского сельисполкома. Здесь в результате «взрыва» бытового газа произошло частичное обрушение многоквартирного жилого дома, возник пожар, пострадали люди. На место происшествия были направлены силы и средства различных служб.

Первыми к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приступили работники МЧС и газовики – устраняли утечку газа, ликвидировали пожар, спасали и эвакуировали людей из жилого дома. Был организован разбор обрушившихся строительных конструкций, с поиском возможных пострадавших, применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента, привлечением подъемного крана и «минутами тишины».

В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

Свою лепту в проведение необходимых мероприятий внесли представители более десятка служб, организаций и ведомств, в числе которых – сотрудники ОВД, медики, энергетики, коммунальники. В учении в Староволе были задействованы свыше 100 человек и 22 единицы автомобильной и инженерной техники. С поставленными задачами участники успешно справились, показав взаимодействие на должно высоком уровне.

Сегодня будет отработана организация выполнения мероприятий гражданской обороны.

В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе

 
 
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