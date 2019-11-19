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В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе
20.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На территории Пружанского района в эти дни проходит комплексное учение с привлечением органов управления и сил Пружанского районного звена Брестской территориальной подсистемы ГСЧС.
Вчера на базе Пружанского райисполкома участники отрабатывали действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих в осенне-зимний период (сильный снегопад, резкий переход температуры через нулевую отметку, повреждение линий электропередачи, заторы на дорогах).
Дальнейшие действия проходили в агрогородке Староволя Великосельского сельисполкома. Здесь в результате «взрыва» бытового газа произошло частичное обрушение многоквартирного жилого дома, возник
Первыми к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приступили работники
Свою лепту в проведение необходимых мероприятий внесли представители более десятка служб, организаций и ведомств, в числе которых – сотрудники ОВД, медики, энергетики, коммунальники. В учении в Староволе были задействованы свыше 100 человек и 22 единицы автомобильной и инженерной техники. С поставленными задачами участники успешно справились, показав взаимодействие на должно высоком уровне.
Сегодня будет отработана организация выполнения мероприятий гражданской обороны.
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На территории Пружанского района в эти дни проходит комплексное учение с привлечением органов управления и сил Пружанского районного звена Брестской...
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