У Toyota RAV4 появилась версия Prime - с расходом 2,6 л на 100 км

Источник материала: Tut.by

Новое поколение Toyota RAV4 не так давно появилось в Беларуси — напомним, что у нас предлагаются «паркетники» российской сборки и только с атмосферными моторами. А вот за океаном покупатели теперь смогут выбирать и между двумя гибридными версиями кроссовера.





Кроме стандартного RAV4 Hybrid в гамме появилась версия Prime — как и в случае с Prius, эта приставка означает «подключаемый» гибрид, то есть с возможностью подзарядки от внешних источников питания. В составе гибридной установки RAV4 Prime трудится та же 2,5-литровая бензиновая «четверка», вариатор и отдельный электромотор на задней оси. Но суммарная отдача по сравнению с исходным RAV4 Hybrid разом возросла на 84 «лошадки» — до 306 сил, позволяя кроссоверу разгоняться до 100 км/ч примерно за 6 секунд.





Кроме того, у RAV4 более емкая литий-ионная батарея, благодаря которой запас электрохода вырос до 63 км. Когда заряд исчерпан, RAV4 Prime работает как обычный гибрид и в этом режиме паспортный расход, уверяет Toyota, составит лишь 2,61 л на 100 км пути. В общем, такая версия оказывается не только самой мощной, но и самой экономичной в гамме нового RAV4!





Премьера RAV4 Prime состоится на открывающемся завтра автосалоне в Лос-Анджелесе, у американских дилеров «подзаряжаемый» кроссовер появится следующим летом с двумя комплектациями на выбор.