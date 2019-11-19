Яблоки – круглый год. Правила хранения плодов

Источник материала: Аргументы и факты

Если правильно выбрать сорта, грамотно снять урожай и соблюдать условия хранения, то можно несколько месяцев подряд обходиться своими плодами. Яблоки из сада намного полезнее магазинных.

Cвежи до мая

Летние сорта яблок хранятся от двух недель до полутора месяцев (Масловское, Яблочный Спас и др.). Осенние сорта (Коричное новое, Осеннее полосатое, Первинка) лежат до начала декабря. Долго остаются свежими зимние сорта (Имрус, Орлик, Спартан, Уэлси). Позднезимние сорта (Богатырь, Московское позднее, Свежесть, Северный синап, Синап орловский) хранятся до апреля — мая.





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Плодовые болезни

После сбора яблоки могут пострадать от инфекций, а также от болезней, вызванных неблагоприятными условиями хранения.

Плодовая гниль чаще всего наносит урон урожаю. Возбудители проникают в плоды через травмированную кожицу. Иногда садоводы при съёме повреждают яблоки, слегка царапая ногтями или травмируя их ветками.

Парша поражает плоды в сезоны с избыточной влажностью атмосферного воздуха. Страдают неустойчивые к болезни старые сорта. Мелкие чёрные пятна увеличиваются в размерах, на них появляются трещины, которые открывают дорогу для заражения другими возбудителями болезней.

Побурение мякоти плодов может проявиться на урожае спустя 2–3 месяца после закладки. Оно начинается с кожицы и переходит к сердцевине. Причина болезни — нарушение обмена веществ под действием низких температур хранения.

Заболеванию подвержены молодые деревья, растущие на лёгких почвах. Вызвать побурение могут поздняя уборка, высокая влажность в хранилище.

Горькая ямчатость характеризуется призаками — небольшими вдавленными пятнами зелёного, а затем тёмно-коричневого цвета. Мякоть под ними становится губчатой, горькой. Поражаются крупные плоды с плотной мякотью, собранные с верхней части кроны. Развитию заболевания способствует безграмотная агротехника: перекормка удобрениями, а также слишком высокая температура хранения.

Важно! Яблоки можно хранить в любых помещениях, где устойчиво поддерживаются два заданных показателя — температура от 0 до 5 °C и влажность воздуха 80–90%.

Факторы, влияющие на ухудшение лёжкости