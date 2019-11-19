Под Мозырем 20-летний солдат-срочник покончил с собой

Источник материала: KYKY

В беларуской армии снова случилась трагедия. Военнослужащий Мозырского погранотряда (находится в нескольких километрах от Мозыря) покончил с собой, сообщает Госпогранкомитет.

Тело парня нашли сегодня ночью, с 19 на 20 ноября. По всем признакам он совершил суицид. Способ, которым молодой человек решил уйти из жизни, не уточняется.

Что известно о погибшем:

ГПК передает, что 20-летний ефрейтор срочной службы был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года. «Службу проходил в Мозырском пограничном отряде. Характеризовался положительно. Имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердие, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за III квартал 2019 года.

Из личных бесед установлено, что после срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту. В ноябре месяце текущего года прибыл из основного отпуска, который проводил дома», – рассказала пресс-служба.

Расследованием занимается Следственный комитет Беларуси. Он выясняет все подробности случившегося.