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Под Мозырем 20-летний солдат-срочник покончил с собой

20.11.2019 10:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В беларуской армии снова случилась трагедия. Военнослужащий Мозырского погранотряда (находится в нескольких километрах от Мозыря) покончил с собой, сообщает Госпогранкомитет.

Тело парня нашли сегодня ночью, с 19 на 20 ноября. По всем признакам он совершил суицид. Способ, которым молодой человек решил уйти из жизни, не уточняется.

Что известно о погибшем:

ГПК передает, что 20-летний ефрейтор срочной службы был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года. «Службу проходил в Мозырском пограничном отряде. Характеризовался положительно. Имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердие, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за III квартал 2019 года.

Из личных бесед установлено, что после срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту. В ноябре месяце текущего года прибыл из основного отпуска, который проводил дома», – рассказала пресс-служба.

Расследованием занимается Следственный комитет Беларуси. Он выясняет все подробности случившегося.

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В беларуской армии снова случилась трагедия. Военнослужащий Мозырского погранотряда (находится в нескольких километрах от Мозыря) покончил с собой,...
 
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