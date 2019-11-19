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Минская милиция пытается выяснить, сколько стоит фраза «Избави нас от лукавого»
Источник материала: KYKY>
Минская милиция выясняет важный вопрос: сколько стоит ущерб, нанесенный фразой «Избави нас от лукавого» остановке. Фото документа, в котором задан этот вопрос,
Просьбу назвать стоимость ущерба милиционеры Центрального РУВД Минска адресовали дорожникам. Как следует из текста, на стекле остановки «Гвардейская» обнаружили ту самую надпись из «Отче наш» – вероятно, выцарапанную. Судя по фотографии, подпись поставил начальник Центрального РУВД Артур Шахлай.
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Минская милиция выясняет важный вопрос: сколько стоит ущерб, нанесенный фразой «Избави нас от лукавого» остановке. Фото документа, в котором задан этот вопрос,...
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