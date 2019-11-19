Минская милиция пытается выяснить, сколько стоит фраза «Избави нас от лукавого»

Источник материала: KYKY

Минская милиция выясняет важный вопрос: сколько стоит ущерб, нанесенный фразой «Избави нас от лукавого» остановке. Фото документа, в котором задан этот вопрос, опубликовал блогер Nexta. Об этом также сообщает «Наша Нива».

Просьбу назвать стоимость ущерба милиционеры Центрального РУВД Минска адресовали дорожникам. Как следует из текста, на стекле остановки «Гвардейская» обнаружили ту самую надпись из «Отче наш» – вероятно, выцарапанную. Судя по фотографии, подпись поставил начальник Центрального РУВД Артур Шахлай.

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