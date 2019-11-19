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Дерзкая, сексуальная и романтичная. Как мы преобразили врача-рентгенолога в стиле Тины Кароль

20.11.2019 11:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 ноября в Минске выступит одна из лучших эстрадных вокалисток Украины, красавица, умница и большой талант Тина Кароль. Для поклонников певицы в Минске редакция TUT.BY подготовила приятный сюрприз: возможность сделать фотосессию в стиле Тины, получить два билета на концерт и встретиться с ней до выступления.

На редакционную почту пришло более ста писем с заявками от читателей, причем свои заявки присылали не только граждане нашей страны, но и России, и Украины, которые были готовы приехать в Минск ради похода на концерт и встречи со звездой. Редакция и стилист проекта «Перевоплощение» Екатерина Кулеш выбрали девушку, которая больше других похожа на артистку и давно увлекается творчеством Тины Кароль.

Знакомьтесь, Дарья Колесень — врач-рентгенолог, уроженка небольшого городка Поставы на севере Беларуси. Девушка недавно переехала в Минск и работает в одной из поликлиник города.


Слева — Тина Кароль, справа — Дарья Колосень

— Впервые услышала песни Тины Кароль, когда она выступала на «Евровидении» в 2006 году, то есть я довольно давно знакома с ее творчеством. Люблю композиции «Выше облаков», «Сдаться ты всегда успеешь», в целом любую песню Тины: включили — буду подпевать, — весело рассказывает участница проекта, когда мы встречаем в фотостудии FOG с утра.

— Когда я училась в университете, то посмотрела документальный фильм о Тине Кароль «Сила любви и голоса», где она раскрылась для меня как глубокая и сильная женщина, пережившая потерю мужа. Она вдохновляет своим примером на преодоление трудностей и на то, чтобы строить жизнь дальше, несмотря на преграды.

Зрелая сексуальность


Костюм от Swan из шоурума дизайнеров из Беларуси, России и Украины VERSIA

В образе Тины девушке больше всего нравится сильная женственность и натуральная красота. Для того, чтобы воссоздать стиль певицы, над волосами девушки «колдует» стилист по прическам Дмитрий Мазаник. Он делает укладку «голливудская волна» — это прическа, которая пришла в современный обиход от голливудских кинодив 1920—1940-х. Такую укладку делали многие звезды: от Мэри Пикфорд и Мерилин Монро в прошлом до Скарлетт Йоханссон и Риз Уизерспун в наши дни.


  


— Я никогда не считала, что похожа на певицу, до того момента, когда моя подруга-визажист, собирая меня на мероприятие, не сказала: «Ты — Тина Кароль. Один типаж! Давай попробуем накрасить в ее духе». С тех пор я присматривалась к тому, как одевается Тина, и стараюсь какие-то моменты перенять для своего повседневного стиля, — рассказывает Дарья.

Голливудский шик


Платье Top20studio, клатч TatsiM из шоурума дизайнеров из Беларуси, России и Украины VERSIA, туфли — Stradivarius, колготки — Tezenis

Визажист Елена Сахар для образов выбирает простой и эффектный макияж.

— Образ Тины Кароль ассоциируется с красными губами, поэтому я делаю макияж глаз чуть ярче нюдового. Второй образ можно описать как сценический, и благодаря цвету помады героиня быстро перевоплощается в настоящую диву в свете софитов. Третий образ — романтичный, поэтому красную помаду мы уберем и нанесем натуральный блеск, который лучше сочетается со спокойный образом.


  


Дарья рассказывает: как и Тина Кароль, она любит яркие помады, но, конечно, пользоваться ими каждый день не может.

— В моей профессии нужно соблюдать дресс-код, существуют требования к внешнему виду: никакой красной губной помады или красных ногтей. Максимум — бежевые сдержанные цвета. К рентгенологам не такие строгие требования, как, например, к хирургам, но я соблюдаю правила. Поэтому такая фотосессия — это возможность поэкспериментировать и побыть яркой, — делится впечатлениями она.

Романтический образ


Платье LaMara из шоурума дизайнеров из Беларуси, России и Украины VERSIA

Тина Кароль часто выбирает украинских дизайнеров, тем самым поддерживая талантливых людей на своей родине. Наша героиня о белорусских дизайнерах знает, но признается, что не всегда понимает, что ей выбрать из их коллекций.


  


— Я знаю, что у нас много интересных брендов, но, признаться, мне сложно найти подходящее для себя. Поэтому фотосессия — еще и хороший способ понять, какую одежду наши дизайнеры делают, насколько она носибельна. Из всех образов, которые мы примерили сегодня, больше всего зацепил костюм. Он, как мне кажется, наиболее точно попадает в стиль певицы.

— На концерт вечером пойду со своей заведующей Ольгой Сергеевной Шапиро. Она тоже слушает Тину Кароль и любит, надеюсь, что нас ждет отличный вечер, — делится планами Дарья.

Напомним, перед концертом Дарья встретиться с Тиной Кароль, которая прокомментирует результаты «Перевоплащения» лично.


Екатерина Кулеш, стилист проекта «Перевоплощение»

— Образ Тины Кароль — гармоничная смесь женственности, легкости, мудрости и сексуальности. На мой взгляд, его не так легко создать и следовать ему. Всегда есть риск уйти в крайность и потерять золотую середину. В работе с Дарьей я постаралась отразить все грани образа Тины Кароль: зрелую сексуальность, сценический глэм и нежность. Последний образ мы сделали совсем легким, в стиле 1940-х. Как в клипе Тины Кароль «Сдаться ты всегда успеешь». Мне кажется, такая трогательность и естественность — основа женственности певицы. Это то самое, о чем женщины порой забывают, уходя в своих повседневных образах в навязчивую сексуальность или удобный casual.

Редакция выражает благодарность фотостудии FOG (здание завода «Горизонт», ул. Куйбышева, 22) и лично Елене Лихач за возможность осуществить фотосъемку в стенах студии.

Команда «Перевоплощения»:


Стилист: Екатерина Кулеш

Визажист: Елена Сахар

Hairstyle: Дмитрий Мазаник

 
Теги: Минск
 
 
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