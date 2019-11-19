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Дерзкая, сексуальная и романтичная. Как мы преобразили врача-рентгенолога в стиле Тины Кароль
Источник материала: Tut.by
На редакционную почту пришло более ста писем с заявками от читателей, причем свои заявки присылали не только граждане нашей страны, но и России, и Украины, которые были готовы приехать в Минск ради похода на концерт и встречи со звездой. Редакция и стилист проекта «Перевоплощение» Екатерина Кулеш выбрали девушку, которая больше других похожа на артистку и давно увлекается творчеством Тины Кароль.
Знакомьтесь, Дарья Колесень — врач-рентгенолог, уроженка небольшого городка Поставы на севере Беларуси. Девушка недавно переехала в Минск и работает в одной из поликлиник города.
— Впервые услышала песни Тины Кароль, когда она выступала на «Евровидении» в 2006 году, то есть я довольно давно знакома с ее творчеством. Люблю композиции «Выше облаков», «Сдаться ты всегда успеешь», в целом любую песню Тины: включили — буду подпевать, — весело рассказывает участница проекта, когда мы встречаем в фотостудии FOG с утра.
— Когда я училась в университете, то посмотрела документальный фильм о Тине Кароль «Сила любви и голоса», где она раскрылась для меня как глубокая и сильная женщина, пережившая потерю мужа. Она вдохновляет своим примером на преодоление трудностей и на то, чтобы строить жизнь дальше, несмотря на преграды.
Зрелая сексуальность
В образе Тины девушке больше всего нравится сильная женственность и натуральная красота. Для того, чтобы воссоздать стиль певицы, над волосами девушки «колдует» стилист по прическам Дмитрий Мазаник. Он делает укладку «голливудская волна» — это прическа, которая пришла в современный обиход от голливудских кинодив 1920—1940-х. Такую укладку делали многие звезды: от Мэри Пикфорд и Мерилин Монро в прошлом до Скарлетт Йоханссон и Риз Уизерспун в наши дни.
— Я никогда не считала, что похожа на певицу, до того момента, когда моя подруга-визажист, собирая меня на мероприятие, не сказала: «Ты — Тина Кароль. Один типаж! Давай попробуем накрасить в ее духе». С тех пор я присматривалась к тому, как одевается Тина, и стараюсь какие-то моменты перенять для своего повседневного стиля, — рассказывает Дарья.
Голливудский шик
Визажист Елена Сахар для образов выбирает простой и эффектный макияж.
— Образ Тины Кароль ассоциируется с красными губами, поэтому я делаю макияж глаз чуть ярче нюдового. Второй образ можно описать как сценический, и благодаря цвету помады героиня быстро перевоплощается в настоящую диву в свете софитов. Третий образ — романтичный, поэтому красную помаду мы уберем и нанесем натуральный блеск, который лучше сочетается со спокойный образом.
Дарья рассказывает: как и Тина Кароль, она любит яркие помады, но, конечно, пользоваться ими каждый день не может.
— В моей профессии нужно соблюдать дресс-код, существуют требования к внешнему виду: никакой красной губной помады или красных ногтей. Максимум — бежевые сдержанные цвета. К рентгенологам не такие строгие требования, как, например, к хирургам, но я соблюдаю правила. Поэтому такая фотосессия — это возможность поэкспериментировать и побыть яркой, — делится впечатлениями она.
Романтический образ
Тина Кароль часто выбирает украинских дизайнеров, тем самым поддерживая талантливых людей на своей родине. Наша героиня о белорусских дизайнерах знает, но признается, что не всегда понимает, что ей выбрать из их коллекций.
— Я знаю, что у нас много интересных брендов, но, признаться, мне сложно найти подходящее для себя. Поэтому фотосессия — еще и хороший способ понять, какую одежду наши дизайнеры делают, насколько она носибельна. Из всех образов, которые мы примерили сегодня, больше всего зацепил костюм. Он, как мне кажется, наиболее точно попадает в стиль певицы.
— На концерт вечером пойду со своей заведующей Ольгой Сергеевной Шапиро. Она тоже слушает Тину Кароль и любит, надеюсь, что нас ждет отличный вечер, — делится планами Дарья.
Напомним, перед концертом Дарья встретиться с Тиной Кароль, которая прокомментирует результаты «Перевоплащения» лично.
Екатерина Кулеш, стилист проекта «Перевоплощение»
— Образ Тины Кароль — гармоничная смесь женственности, легкости, мудрости и сексуальности. На мой взгляд, его не так легко создать и следовать ему. Всегда есть риск уйти в крайность и потерять золотую середину. В работе с Дарьей я постаралась отразить все грани образа Тины Кароль: зрелую сексуальность, сценический глэм и нежность. Последний образ мы сделали совсем легким, в стиле 1940-х. Как в клипе Тины Кароль «Сдаться ты всегда успеешь». Мне кажется, такая трогательность и естественность — основа женственности певицы. Это то самое, о чем женщины порой забывают, уходя в своих повседневных образах в навязчивую сексуальность или удобный casual.
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