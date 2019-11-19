Американский специалист разглядел жуков и змей на Марсе

Источник материала: Tut.by

Энтомолог Уильям Ромозер (William Romoser) из Университета Огайо потратил годы на изучение опубликованных фотографий, сделанных марсоходами, и теперь утверждает, что многие из них демонстрируют структуры, похожие на насекомых. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Entomology 2019 .



Один из примеров «жуков» на Марсе. Изображение: NASA/JPL; Уильям Ромозер / Университет Огайо

Ромозер представил свои выводы на ежегодном собрании Энтомологического общества Америки в Сент-Луисе. В качестве исходных материалов он использовал снимки с марсоходов — Curiosity и Opportunity (который в 2018 году перешел в спящий режим и с тех пор на связь не выходил). Именно на этих детальных фото поверхности Марса энтомолог и увидел своих жуков. По его словам, на многих снимках видны панцири, ноги, крылья, усики и сегментированные тела. Более того — на некоторых фотографиях он даже рассмотрел остатки змей.

Правда, гораздо выше вероятность, что Ромозер принял за остатки жуков обычные камни.



NASA/JPL; Уильям Ромозер / Университет Огайо

Существует такое явление как парейдолия — разновидность зрительных иллюзий, когда смутный и невразумительный зрительный образ воспринимается как что-либо отчетливое и определенное — например, фигуры людей, животных или сказочных существ в облаках или на ковре. Именно этот механизм лежит в основе ложного восприятия изображения лица человека на поверхности Марса, который на самом деле просто выветренный холм.

Поэтому вполне возможно, что Ромозер, который работал профессором энтомологии в течение 45 лет, испытывает парейдолию, связанную с насекомыми.