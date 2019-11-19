Отказавшийся выступать в России Кикабидзе приедет с концертом в Минск. И не один

Источник материала: Tut.by

Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе выступят 6 декабря на сцене Дворца Республики с программой «Из Грузии с любовью». Концерт уникален хотя бы тем, что Кикабидзе, который давно отказался давать выступления в России, приедет в белорусскую столицу.



Вахтанг Кикабидзе. Фото предоставлено организаторами

Национальная гордость не только своей страны, но и всемирно известные народные артисты Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе возвращаются в Минск и выйдут на сцену вместе. Неподражаемый «Мимино», обаятельный Кикабидзе споет свои душевные композиции. И даже в свои 80 великий артист радует поклонников великолепным актерским исполнением. Напомним, что Вахтанг уже несколько лет не посещает РФ с концертами.

«Королева романса» Нани Брегвадзе заворожит своим голосом любого зрителя, ведь певица пропускает каждое выступление через свое сердце, создавая во время концерта неповторимую атмосферу любви. Выступление Брегвадзе — это всегда событие для ценителей настоящего искусства. Вы станете свидетелями встречи двух эпох: в этот вечер вместе с Нани Брегвадзе выступят ее дочь и внучка — Эка Мамаладзе и Наталья Кутатиладзе — также известные певицы в своей стране.



Нани Брегвадзе. Фото предоставлено организаторами

И вновь зрители услышат вокальный секстет The Quintessence, который запомнился минской публике в майском концерте Нино Катамадзе. Этот музыкальный коллектив — воплощение грузинской культуры, интеллекта и творчества. С момента первого выступления и по сей день секстет служит музыкальным «дипломатом», объединяя в своем творчестве аутентику и современные джазовые стандарты. The Quintessence использует старейшие грузинские гармонии и мелодии, которые обретают потрясающее звучание на крупных сценах и международных фестивалях.

Концертная программа Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе — это яркий и незабываемый праздник в честь дружбы Грузии и Беларуси, творческий подарок от легендарных артистов в честь 25-летия дипломатических отношений между нашими странами.

Когда: 6 декабря, 19.00 Где: Дворец Республики Сколько: 10 — 120 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ

Читайте также

«К Коржу я отношусь… никак». Илья Черепко-Самохвалов — о колдвейве, «Вечернем Урганте» и слэме

Сможете понять по детской фотке, что за звезда на ней? Очень милый тест!

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт App Store Google Play