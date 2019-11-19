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Отказавшийся выступать в России Кикабидзе приедет с концертом в Минск. И не один
Источник материала: Tut.by
Национальная гордость не только своей страны, но и всемирно известные народные артисты Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе возвращаются в Минск и выйдут на сцену вместе. Неподражаемый «Мимино», обаятельный Кикабидзе споет свои душевные композиции. И даже в свои 80 великий артист радует поклонников великолепным актерским исполнением. Напомним, что Вахтанг уже несколько лет не посещает РФ с концертами.
«Королева романса» Нани Брегвадзе заворожит своим голосом любого зрителя, ведь певица пропускает каждое выступление через свое сердце, создавая во время концерта неповторимую атмосферу любви. Выступление Брегвадзе — это всегда событие для ценителей настоящего искусства. Вы станете свидетелями встречи двух эпох: в этот вечер вместе с Нани Брегвадзе выступят ее дочь и внучка — Эка Мамаладзе и Наталья Кутатиладзе — также известные певицы в своей стране.
И вновь зрители услышат вокальный секстет The Quintessence, который запомнился минской публике в майском концерте Нино Катамадзе. Этот музыкальный коллектив — воплощение грузинской культуры, интеллекта и творчества. С момента первого выступления и по сей день секстет служит музыкальным «дипломатом», объединяя в своем творчестве аутентику и современные джазовые стандарты. The Quintessence использует старейшие грузинские гармонии и мелодии, которые обретают потрясающее звучание на крупных сценах и международных фестивалях.
Концертная программа Нани Брегвадзе и Вахтанга Кикабидзе — это яркий и незабываемый праздник в честь дружбы Грузии и Беларуси, творческий подарок от легендарных артистов в честь 25-летия дипломатических отношений между нашими странами.
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