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В Брестском районе Renault врезался в Volkswagen: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
В Брестском районе лоб в лоб столкнулись Renault и Volkswagen Passat, сообщает
ДТП произошло около 19.50. 20-летний житель деревни Большие Мотыкалы ехал на Renault по трассе Р16 Тюхиничи — Высокое — граница Польши. При обгоне он врезался в Volkswagen Passat, за рулем которого был 42-летний брестчанин.
В аварии пострадали оба водителя. Их доставили в больницу.
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Оба пострадавших сейчас в больнице.
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