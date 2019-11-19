В Брестском районе Renault врезался в Volkswagen: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

В Брестском районе лоб в лоб столкнулись Renault и Volkswagen Passat, сообщает МВД .





ДТП произошло около 19.50. 20-летний житель деревни Большие Мотыкалы ехал на Renault по трассе Р16 Тюхиничи — Высокое — граница Польши. При обгоне он врезался в Volkswagen Passat, за рулем которого был 42-летний брестчанин.

В аварии пострадали оба водителя. Их доставили в больницу.



