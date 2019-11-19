Три месяца ада? Объясняем все, что нужно знать об «испытательном сроке»

Источник материала: Tut.by

Только справились с прохождением собеседований — и сразу новый стресс: испытательный срок. Два страшных слова, которые могут заставить понервничать порой даже опытного сотрудника, не говоря уж о студенте-выпускнике, у которого все будет в первый раз. Какие у нас права есть во время испытательного срока? А почему зарплата меньше «обычной»? Отвечаем вместе с юристом Елизаветой Ярмош и РАБОТА.TUT.BY.

Что вообще такое испытательный срок?

Елизавета Ярмош, кандидат юридических наук и партнер адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры». Фото из личного архива «Трудовой договор с условием предварительного испытания» — так называется испытательный срок в нашем законодательстве. «Условие» может быть предусмотрено контрактом, трудовым договором, независимо от его срока, но не может содержаться в гражданско-правовых договорах (то есть подрядах и оказании услуг). Самое главное: испытательный срок возможен только по соглашению сторон. Как правило, этот период необходим, чтобы проверить соответствие сотрудника поручаемой ему работе. Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 1688 соискателей. В результате оказалось: у 80,1% респондентов был опыт прохождения испытательного срока. При этом 59,8% участников опроса положительно относятся к испытательному сроку, считая его хорошей возможностью для сотрудника и работодателя оценить друг друга. Есть случаи, когда, как бы ни хотелось нанимателю, он не вправе установить испытательный срок. Если трудовой договор содержит такое условие, оно является ничтожным. Проще говоря, этот пункт договора не имеет никаких правовых последствий: будет считаться, что работник принят на работу без предварительного испытания. Такие случаи распространяются на: работников младше восемнадцати лет;

молодых рабочих (служащих), которые получают профессионально-техническое образование;

молодых специалистов, которые получают среднее специальное, высшее или послевузовское образование;

инвалидов;

временных и сезонных работников;

при переводе на работу в другую местность либо к другому нанимателю;

при приеме на работу по конкурсу, по результатам выборов;

в других случаях, предусмотренных законодательством.

А он всегда есть при устройстве на работу? Безусловно, предварительное испытание — вовсе не обязательное условие. Законодательство не содержит ни одного случая, при котором условие о предварительном испытании подлежит установлению в обязательном порядке. Однако на практике наниматели достаточно часто оговаривают такое условие. Необходимо помнить, что условие о предварительном испытании должно быть предусмотрено в трудовом договоре. Отсутствие этого условия означает, что вы приняты без предварительного испытания (вне зависимости от того, есть ли указание на него в других документах).

Сколько длится испытательный срок? Максимальный срок предварительного испытания — три месяца, не считая периода временной нетрудоспособности и других периодов, когда вы отсутствуете на работе. Но есть исключение. Если вы устраиваетесь на госслужбу, по соглашению сторон может устанавливаться предварительное испытание на срок от трех до шести месяцев. Если до истечения срока предварительного испытания трудовой договор с вами не расторгнут, то вы считаетесь выдержавшим (-ей) испытание и расторжение трудового договора теперь допускается только на общих основаниях. Но это уже другая история. Опрос среди соискателей показал, что наиболее распространен

испытательный срок в три месяца.

Отличаются ли мои права на испытательном сроке от «обычного» времени работы? Ваши права в период предварительного срока никак не отличаются от прав других работников — на «испытательный» также распространяется действие Трудового кодекса. Единственная особенность — это увольнение в период испытательного срока. Об этом — чуть позже.

Почему он так страшно называется? Его реально можно «не пройти»? Да, его можно «не пройти»: название полностью отражает суть периода. Каждая из сторон вправе расторгнуть трудовой договор с предварительным испытанием: 1) до истечения срока предварительного испытания, предупредив об этом другую сторону письменно за три дня; 2) в день истечения срока предварительного испытания. Как всегда, есть нюанс. Если инициатором «прощания» становится работодатель, ему необходимо указать причины, которые послужили основанием для признания вас не выдержавшим (-ей) испытания. Это должны быть объективные данные, которые свидетельствуют о том, что вы не способны выполнять обязанности по профессии, специальности, должности, соответствующей квалификации, оговоренные при приеме на работу. Решение нанимателя можно обжаловать в суде, и в этом случае на нанимателе будет лежать обязанность доказать, что вы «не справились» со своей работой.

Если я сам (-а) понял (-а), что не хочу здесь работать, я могу уйти до конца срока? А вот для вас все гораздо проще. В любое время испытательного срока вы вправе уволиться, по сути, без объяснения причин, предупредив нанимателя за три дня. И такое увольнение со своей стороны наниматель обжаловать не сможет. Так что на практике испытательный срок проходите не только вы, но и организация, в которую вы устроились.

Еще интересно про зарплату. Почему на испытательном сроке она часто меньше, чем обычно? Зарплата, как правило (но вовсе не обязательно), на период предварительного испытания устанавливается ниже, чем на «основной» период работы. Все-таки наниматель сперва хочет проверить вас на соответствие своим ожиданиям, прежде чем тратить на вас деньги. Кроме того, по убеждению Елизаветы, это дополнительная мотивация для вас добросовестно выполнять свои обязанности.

Данные для инфографики предоставлены РАБОТА.TUT.BY.