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Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии
Источник материала: СТВ
Новости Колумбии. Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии. На два дня страна закрыла свои границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти опасаются, что протесты могут пойти по сценарию некоторых соседних государств Латинской Америки, где в результате манифестаций погибли десятки человек. А также был нанесен значительный экономический ущерб.
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Новости Колумбии. Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии. На два дня страна закрыла свои границы, сообщили в...
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