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Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии

20.11.2019 11:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии. На два дня страна закрыла свои границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии

Власти опасаются, что протесты могут пойти по сценарию некоторых соседних государств Латинской Америки, где в результате манифестаций погибли десятки человек. А также был нанесен значительный экономический ущерб.

Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии

Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии

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Новости Колумбии. Колумбия готовится к общенациональной забастовке. Мобилизованы силы полиции и армии. На два дня страна закрыла свои границы, сообщили в...
 
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