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«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стартовал фестиваль студенческих и молодежных постановок «Тэатральны куфар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 16 лет он стал узнаваемым событием не только в Беларуси, но и за рубежом. Об этом свидетельствует география участников. За годы существования на форуме побывали свыше двух сотен театров из 65 стран. В этом году впервые на минской сцене выступят актерские составы из Индонезии и Непала.
Гости из Индонезии уверяют – их спектакль «Мария Зайтун» будет понятен зрителям из любой страны мира и без перевода. О нелегкой судьбе простой индонезийской девушки актеры расскажут через традиционные танцы и песни.
Амин Тамия, руководитель театра (Индонезия):
Екатерина Солодуха, директор фестиваля «Тэатральны куфар»:
За семь дней минчане увидят постановки 13 коллективов. Как любительских, так и профессиональных. Спектакли пройдут в Лицее БГУ и во Дворце Профсоюзов.
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Новости Беларуси. В Минске стартовал фестиваль студенческих и молодежных постановок «Тэатральны куфар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 16 лет он...
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