ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»

20.11.2019 10:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартовал фестиваль студенческих и молодежных постановок «Тэатральны куфар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»

За 16 лет он стал узнаваемым событием не только в Беларуси, но и за рубежом. Об этом свидетельствует география участников. За годы существования на форуме побывали свыше двух сотен театров из 65 стран. В этом году впервые на минской сцене выступят актерские составы из Индонезии и Непала.

«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»

Гости из Индонезии уверяют – их спектакль «Мария Зайтун» будет понятен зрителям из любой страны мира и без перевода. О нелегкой судьбе простой индонезийской девушки актеры расскажут через традиционные танцы и песни.

«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»

Амин Тамия, руководитель театра (Индонезия):      
Я думаю, это очень важно как для меня, так и для моей труппы путешествовать по миру, рассказывая о наших национальных традициях. Это встреча культур. Она показывает, что мы можем сделать с помощью театра и какую пищу дать для размышлений и для души.

«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»

Екатерина Солодуха, директор фестиваля «Тэатральны куфар»:  
Концепция этого года – нарушаем равновесие. Попробуем нарушить это равновесие творчески, хулигански, экспериментально. Вся программа сделана в этом ключе.

«Концепция этого года – нарушаем равновесие». Какими постановками удивит «Тэатральны куфар»

За семь дней минчане увидят постановки 13 коллективов. Как любительских, так и профессиональных. Спектакли пройдут в Лицее БГУ и во Дворце Профсоюзов.

Люди в материале: Амин Тамия, Екатерина Солодуха
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске стартовал фестиваль студенческих и молодежных постановок «Тэатральны куфар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 16 лет он...
 
Новости дня
Новости разные
 
В результате взрыва газа обрушился дом: комплексное учение проходит в Пружанском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика