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В Мозырском погранотряде обнаружено тело военнослужащего с признаками суицида
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает причины и обстоятельства смерти военнослужащего срочной службы в Мозырском пограничном отряде.
Как
20-летний ефрейтор срочной службы был призван в органы пограничной службы в ноябре прошлого года.
Военнослужащего характеризовали положительно, он имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердия, которые были проявлены при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за третий квартал 2019 года.
В сообщении сказано, что после окончания срочной военной службы парень планировал остаться на службу по контракту. В ноябре этого года военнослужащий прибыл из основного отпуска. Его молодой человек проводил дома.
Командование Госпогранкомитета выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает причины и обстоятельства смерти военнослужащего срочной службы в Мозырском пограничном отряде. Как...
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