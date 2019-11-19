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МВД и ЮНИСЕФ запустили проект, который поможет защитить детей от угроз в сети
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Охота на детей в сети, игра на их доверии, травля и даже насилие. Чтобы помочь маленьким пользователям противостоять угрозам всемирной паутины, МВД совместно с ЮНИСЕФ запустили проект pomogut.by, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К нему могут обращаться не только пострадавшие, но и свидетели преступления над ребенком. Звонки анонимны и бесплатны. Кроме того, на портале содержится полезная информация для родителей и педагогов. Потому что защита детства – дело рук взрослых.
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Новости Беларуси. Охота на детей в сети, игра на их доверии, травля и даже насилие. Чтобы помочь маленьким пользователям противостоять угрозам всемирной паутины,...
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