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МВД и ЮНИСЕФ запустили проект, который поможет защитить детей от угроз в сети

20.11.2019 10:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Охота на детей в сети, игра на их доверии, травля и даже насилие. Чтобы помочь маленьким пользователям противостоять угрозам всемирной паутины, МВД совместно с ЮНИСЕФ запустили проект pomogut.by, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД и ЮНИСЕФ запустили проект, который поможет защитить детей от угроз в сети
У него несколько функций. Во-первых, предупредить детей о возможной опасности и способах ее избежать. Во-вторых, это оказание помощи через чат. В тестовом режиме пока работает и служба круглосуточного онлайн-консультирования.

МВД и ЮНИСЕФ запустили проект, который поможет защитить детей от угроз в сети

К нему могут обращаться не только пострадавшие, но и свидетели преступления над ребенком. Звонки анонимны и бесплатны. Кроме того, на портале содержится полезная информация для родителей и педагогов. Потому что защита детства – дело рук взрослых.

МВД и ЮНИСЕФ запустили проект, который поможет защитить детей от угроз в сети

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Новости Беларуси. Охота на детей в сети, игра на их доверии, травля и даже насилие. Чтобы помочь маленьким пользователям противостоять угрозам всемирной паутины,...
 
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