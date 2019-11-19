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С 20 ноября Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 9 процентов годовых

20.11.2019 11:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С 20 ноября Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 9 процентов годовых

Согласно решению Национального банка Беларуси, с 20 ноября ставка рефинансирования снижается с 9,5% до 9% годовых. При этом ставка по кредиту овернайт снижена с 10,75% до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,25% до 8% годовых.

За текущий год это уже второе снижение ставки рефинансирования, на которое решил пойти регулятор. Как отметил Нацбанк, решение принято на фоне снижения инфляционных процессов в стране и укрепления национальной валюты.

Так по итогам сентября динамика фактической инфляции в годовом исчислении составила 5,3%. Она полностью соответствует прогнозам Нацбанка, который ожидает, что по итогам 2020 года инфляция составит всего 5%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Согласно решению Национального банка Беларуси, с 20 ноября ставка рефинансирования снижается с 9,5% до 9% годовых. При этом ставка по кредиту овернайт снижена с 10,75% до...
 
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