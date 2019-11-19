Творческая встреча с современными белорусскими писателями Михаилом Лучицким и Алёной Занковец

Источник материала: Mlife

29 ноября в 12:00 в Центральной библиотеке им.А.С.Пушкина (Мозырь, ул. Пролетарская, 82) состоится встреча с белорусскими современниками - Михаилом Лучицким и Алёной Занковец. Писатели представят свои романы, а также расскажут о том, как начинающему автору продвигать свои произведения.

Михаил Лучицкий - автор цикла романов «Знамена Железных Рыцарей» («Оккультоскоп штандартенфюрера» (2018), «Десять тысяч полетов стрелы» (2019)). Журналист, спортсмен, тренер по таиландскому боксу, победитель пятого сезона литературного конкурса для начинающих писателей «Первая глава» в номинации «Выбор редакции». В этом году в Издательстве «Регистр» вышел его второй роман цикла -«Десять тысяч полетов стрелы».

Алёна Занковец - автор психологических женских романов, основательница литературной студии «ЛитМагнит», победительница литературного конкурса «Первая глава» в номинации «Выбор редакции». В 2019 году в «Регистре» вышел ее первый роман в бумажном варианте - «Консультант по счастливой жизни». Всего у Алёны за плечами 8 завершенных романов и 4 победы в издательских конкурсах.

Во время встречи будет возможность приобрести книги не только Михаила Лучицкого и Алёны Занковец, но и других авторов Издательства «Регистр»: Тамары Лисицкой, Игоря Полякова, Оксаны Хващевской, Юлии Лешко, Анны Северинец и пр. Кроме того, будет уникальная возможность пообщаться с представителями издательства.