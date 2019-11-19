КГК Могилевской области проводит «горячую линию»

Источник материала: Кировец





В целях комплексного и всестороннего изучения ситуации в Комитете госконтроля Могилевской области с 27 по 29 ноября 2019 г. будет проводиться «горячая линия» с населением на тему: «Проблемы и нарушения при содержании объектов учреждений общего среднего образования Могилевской области».

В указанные дни граждане с 10.00 до 13.00 и с 14.00

до 17.00 по телефону 25-87-47 могут сообщить специалистам КГК

(в том числе анонимно) информацию о ненадлежащем содержании зданий, сооружений, изолированных помещений, систем тепло-, газо- и электроснабжения, вентилирования, водоснабжения и канализации, технических средств противопожарной защиты и охранной сигнализации в системе общего среднего образования региона. Поступившая информация будет использована для проведения соответствующих контрольных и надзорных мероприятий.