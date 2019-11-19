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КГК Могилевской области проводит «горячую линию»

20.11.2019 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

КГК Могилевской области проводит «горячую линию»

В целях комплексного и всестороннего изучения ситуации в Комитете госконтроля Могилевской области  с 27 по 29 ноября 2019 г. будет проводиться «горячая линия» с населением на тему: «Проблемы и нарушения при содержании объектов учреждений общего среднего образования Могилевской области».

В указанные дни граждане с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 по телефону 25-87-47 могут сообщить специалистам КГК
(в том числе анонимно) информацию о ненадлежащем содержании зданий, сооружений, изолированных помещений, систем тепло-, газо- и электроснабжения, вентилирования, водоснабжения и канализации, технических средств противопожарной защиты и охранной сигнализации в системе общего среднего образования региона. Поступившая информация будет использована для проведения соответствующих контрольных и надзорных мероприятий. 

Аналогичную информацию с приложением фото, видеоматериалов можно направить Комитету госконтроля по электронной почте kgkmogilev@mail.belpak.by

 
 
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В целях комплексного и всестороннего изучения ситуации в Комитете госконтроля Могилевской области  с 27 по 29 ноября 2019 г. будет проводиться «горячая...
 
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