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Дом печати на проспекте снова выставят на аукцион. Цена понижена на 20%

20.11.2019 11:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня должен был пройти аукцион по продаже исторического здания Дома печати на проспекте Независимости, но на него не поступило заявок. Когда пройдут новые торги и насколько будет снижена цена, REALTY.TUT.BY рассказала зампредседателя комитета «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова.


Здание Дома печати на проспекте Независимости, 79, которое является памятником архитектуры, было выставлено на торги с начальной ценой в 6 миллионов 975 тысяч 687 рублей 16 копеек. Потенциальным инвесторам предлагалось приобрести его для создания тут административно-делового центра.

Светлана Нагорнова говорит, что интерес к объекту со стороны бизнеса был — им интересовались более пяти компаний. Но заявок на аукцион не поступило, поэтому на 30 декабря назначены следующие торги с понижением цены на 20%. То есть начальная цена здания Дома печати будет уже 5 миллионов 596 тысяч 597 рублей 96 копеек.


Объект как и прежде будет продаваться с заключением договора аренды земельного участка, необходимого для его обслуживания.

Напомним, здание Дома печати построено в 1930—1935 годах в стиле конструктивизма. Сооружение пережило войну, а в 1963—1978 годах его реконструировали, надстроив четвертый этаж. Общая площадь четырехэтажного здания — 3 558,6 «квадрата», площадь земельного участка — 0,1711 га.

 
 
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Интерес со стороны бизнесу к этому объекту есть, говорят «Минскгоримуществе».
 
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