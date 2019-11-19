Электромобиль Volkswagen ID.3 будут выпускать и на знаменитой «Стеклянной мануфактуре» в Дрездене

Источник материала: Tut.by

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 еще даже не появился у дилеров, а немецкий автогигант уже озвучил планы по наращиванию объемов производства модели.





Сборка ID.3 в начале месяца стартовала на предприятии Volkswagen в Цвиккау , а осенью следующего года выпуск электромобиля освоят и на заводе в Дрездене, больше известном как «Стеклянная мануфактура». Сборочную площадку в Дрездене изначально построили для выпуска седана Phaeton, но его производство было прекращено в 2016 году. Весной 2017 года в столице Саксонии началось производство электрического e-Golf, но и его не так давно остановили — в связи с недавним дебютом Golf нового поколения , у которого версии на электротяге уже не будет.





Простаивать «Стеклянная мануфактура» будет недолго — руководство Volkswagen официально объявило, что с осени 2020 года на глазах у покупателей и прохожих начнут собирать модель ID.3. Не исключено, что позже дрезденское предприятие освоит выпуск и других электрокаров ID-семейства. Тем более что недавно концерн озвучил планы по дальнейшему увеличению инвестиций в электрификацию своего модельного ряда — в общей сложности, в ближайшие пять лет только на разработку новых электрокаров Volkswagen выделит около 33 миллиардов евро.