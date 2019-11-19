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Дмитрий Шепелев показал разницу между своим детством и детством своего сына

20.11.2019 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев удивлен тому, как быстро взрослеют современные дети. В новом видео в Instagram он рассказал, как отличается его детство от взросления сына.

Шепелев после смерти Жанны Фриске сам воспитывает их сына Платона. При этом знаменитый белорусский ведущий не показывает мальчика, а рассказывает о том, как тот взрослеет, делится забавными историями и отцовским опытом.

Дмитрий удивлен, что современные дети взрослеют гораздо быстрее, чем его поколение. По словам Шепелева, когда ему было шесть лет, он ходил в детский сад, где его постоянно тошнило от манной каши и чая с молоком.

— Я ходил в позорных колготках. Они сползали с ноги и нелепо волочились по полу. Мой музыкальный максимум — пластинка с песнями из кинофильма «Жестокий романс». «Мохнатый шмель»… Это 1990-й год, — рассказал ведущий в Instagram.

Платон, которому еще нет семи лет, сильно отличается от своего отца в том же возрасте. Мальчик является фанатом Курта Кобейна из Nirvana. Таким, что даже попросил у отца разрешения покрасить волосы в белый цвет, как у знаменитого певца.

«Мой сын слушает „Нирвану“ и просит на Новый год электрогитару! Реально наши дети взрослеют быстрее, чем мы — „Мохнатый Шмель“ и Smells like teen spirit чувствуете разницу? Кстати, я разрешил сыну покрасить волосы», — признался телеведущий Первого канала.

 
 
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