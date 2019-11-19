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21 ноября пройдет «прямая линия» с заместителем начальника Гомельской таможни Мисюченко Андреем Александровичем

20.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

21 ноября с 11.00 до 12.00 пройдет «прямая линия» с заместителем начальника Гомельской таможни Мисюченко Андреем Александровичем.

Вопросы можно задавать по телефону в Гомеле: 8 (0232) 79-21-22.

 

 
 
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21 ноября с 11.00 до 12.00 пройдет «прямая линия» с заместителем начальника Гомельской таможни Мисюченко Андреем Александровичем. Вопросы можно задавать...
 
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