Правильно ли нам начисляют оплату за питание в детском саду?

Источник материала: Радзiма

— Ребенок ходит в детский сад. Мы платим за фактические дни его пребывания в дошкольном учреждении. Почему оплату за питание насчитывают на месяц вперед? Ведь начинаешь пересчитывать, путаться, расстраиваться, когда видишь на бумаге немалую сумму, при этом понимаешь, что ребенок долгое время не ходил в сад. Как начисляют оплату за питание и как проконтролировать, правильно ли она рассчитана?

Ольга, Глуск

Главный бухгалтер отдела по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома Нина Шиманская пояснила, что согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 29.02.2008 № 307 «О размере и порядке взимания платы за питание детей в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного образования» родители должны вносить оплату за питание не позднее 25 числа каждого месяца. Получается, что оплату за текущий месяц начисляют в полном объеме, ведь бухгалтер не знает наперед, сколько дней в месяце ребенок посетит детский сад. А за те дни, которые дошкольник пропустил в прошлом месяце, сделают перерасчет. Предварительный платеж — наиболее оптимальный вариант, подчеркивает главный бухгалтер. Ведь заранее нужно заказать необходимое количество продуктов, рассчитаться с поставщиками, деньги для этого выделяет местный бюджет, и покрыть эти расходы нужно тоже в срок. К сожалению, сегодня в детских садах района, отмечает Нина Шиманская, есть немало воспитанников, чьи родители вовремя не рассчитываются за питание ребенка, и у них растет задолженность.

Алгоритм начисления родительской оплаты в дошкольном учреждении, по словам бухгалтера отдела по образованию Анны Потапенко, таков: сумма оплаты начисляется в соответствии с табелем посещаемости воспитанников, заполняемым воспитателем группы, и вводится в базу ЕРИП примерно 10—11 числа каждого месяца. Общее количество рабочих дней умножается на размер платы за питание в день, если в прошлом месяце у ребенка были пропуски, то обязательно сделают перерасчет, и новый платеж будет меньше. Кроме того, родители могут сами рассчитать сумму, умножая количество дней посещения ребенком детсада на размер оплаты в день (в ясельной группе эта сумма составляет 2 рубля 50 копеек, в обычной группе для дошкольников 3—6 лет — 3 рубля 16 копеек, в санаторной группе — 4 рубля 69 копеек) и после оплатить ее, несмотря на выставленную им сумму. Проконтролировать, правильно ли рассчитана плата за питание, можно, сверив табель посещаемости воспитанников. С вопросами об оплате за питание можно обратиться к воспитателю группы, руководителю учреждения. Подробнее об оплате за детский сад можно узнать в бухгалтерии отдела по образованию по телефону 43-6-62.