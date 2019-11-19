"Хачу, каб мама ўбачыла". Как сирота Настя снялась в самом ожидаемом белорусском фильме

Насте Пляц 12 лет, режиссеру Алексею Полуяну в два с половиной раза больше. Мы сидим на скамейке в Осмоловке, и когда Настя не хочет отвечать на вопросы, она кладет голову на колени и водит пальцем по песку. Алексей делает то же самое, чтобы быть с Настей на одной волне.





Виктора Мартиновича. Настя познакомилась с Алексеем осенью 2017 года. Тогда режиссер приехал в SOS-деревню в Могилев , чтобы найти актрису для своего фильма «Возера радасці» по роману





В ленту вошел небольшой эпизод книги - о девочке Ясе, которую папа сдает в детский дом. Настя долго не могла привыкнуть к имени Яся. В остальном играть не пришлось: когда Насте было четыре, а ее брату шесть, их в приют привела мама. Говорят, что практически оставила под дверью, но Настя об этом вспоминать не любит.

#1#

«Во Франции - как и в Могилеве. Только Эйфелевой башней отличается»





Настей Алексей девочку почти не называет, практически всегда «Настачка». Или «Насцюха» - когда она перестает смущаться.





- Насцюха, магла б пералезці? - Алексей подходит к забору, Настя заинтересованно, но хитровато наблюдает. - А давай пералезем?





- Насцюха, а памятаеш, як я да вас прыехаў? - Алексей спрашивает про октябрь 2017-го.





- Не помню, - поначалу ответы Насти почти на все вопросы отрицательные: нет, не помню, не знаю. - Нам просто сказали девочек собрать и пойти в зал. Задавали вопросы.





А вот Алексей первую встречу хорошо помнит и эмоционально пересказывает ее, особенно упоминая взрослый не по возрасту взгляд Насти.





«Хочаш распавяду?», - спрашивает у Настачки - ее глаза загораются, заинтересованно кивает.









- Мы з асістэнткай Ірай прыехалі ў інтэрнат, - начинает Алексей. - І вось у пакой, дзе мы праводзілі кастынг, забягаюць усе дзяўчынкі - ва ўрачыстых сукенках…





-…а я в джинсах и свитере, - вот и Настя все помнит.





- …ага, паласатым, памятаю гэтыя колеры! - продолжает Алексей. - Дзяўчынкі пачынаюць расказваць пра сябе: адна такая маленькая кучарашка, другая гімнастка. А ты такая стаіш і толькі назіраеш. Глядзіш на ўсіх нібы крыху звысоку. І ўсмешка такая крыху хітраватая, але ў той жа момант - з павагай. А нешта паказваць ты пайшла пасля ўсіх. Нешта гімнастычнае, так?





- Я тогда и колесо умела делать, - Настя очень внимательно слушала, а теперь снова включается.





- А чего не делала?





- А зачем?





И в этом Настином «а зачем?» больше смысла, чем может показаться сразу. Потом она еще скажет «я - это я» - о том, как увидела себя со стороны в кадре, и «я никого не играла». Скорее всего, и первую встречу Настя прекрасно помнит, но - «а зачем?»





За два года Настачка снялась в фильме, получила награду как лучшая актриса на испанском фестивале короткометражного кино, несколько раз стояла на сцене перед сотнями зрителей, фотографировалась по просьбе многих из них, слетала во Францию, где увидела себя на большом экране…





- В Клермон-Ферран, - уточняет Настя.





- А как там, во Франции? Расскажи, я не была никогда.





- Как всегда…- Настя снова немногословна.





- Как в Могилеве, в принципе, - шутит Алексей.





- Только отличается Эйфелевой башней, - Настя с серьезным лицом поддерживает. - Но я не поднималась, только рядом стояла.





Обычно это называется «жизнь круто изменилась», «разделилась на до и после». Изменилась ли здесь - точного ответа нет.





«В кино расплакалась на моменте, когда умерла мама»





С Алексеем у Насти есть свои тайны, и друг другу они рассказывают «секрет на секрет».





- Насцюха, хочаш, я табе распавяду па сакрэце? Я ніколі не быў такім упэўненым, калі ехаў з Магілёва пасля кастынга, што зрабіў правільны выбар. Звычайна ёсць нейкія сумнёвы, а тут не. Адразу напісаў Віктару [Марціновічу]: «У нас Яся знайшлася!»





Настя довольно улыбается. Когда начинаем говорить о мечтах, оживляется. Сама признается, что мечты у нее нет (или не признается?), но внимательно слушает, когда мы с Алексеем рассказываем о своих.





- О, а раскажы, кім ты хочаш стаць? - предлагает Алексей.





- А расскажите вы? - пробует Настя, прикрываясь фирменным «не знаю», и прячет нос в пальто.





- А давай угадывать буду? - предлагаю и перечисляю профессии, получая в ответ заинтересованный взгляд и маркеры «холодно- тепло», а потом и подсказку.





- Это я в книжке прочитала «101 профессия».









Настя хочет стать парикмахером. Но это все когда будет? Сегодня интересов у нее и без этого полно: бег, лыжи, да и в кино дальше хочется сниматься.





- Но бег легче, чем актерское мастерство, - рассуждает Настя.





Настя учится в 6 классе. Любимый урок у нее - информатика.





- Угадайте, что я по ней получаю! - кокетничает.





- Я думаю…10.





- 9-10 - и все, больше ничего! И по трудам - 10-9. А математика мне не нравится. Физкультура - тоже не для меня: скучно, только гимнастикой и занимаемся. Бег - другое дело. У меня медали есть дома.





Дом - это SOS-деревня в Могилеве, где живут дети, которые остались без попечения родителей. Всего там 9 домиков. Вместе с Настей живут еще пять человек. Самый маленький Артем - ему 6 лет, а самая взрослая - еще одна Настя, ей 14. Родитель-воспитатель шестерых мальчиков и девочек - тетя Света.





- У меня часто спрашивают: а как вас дети называют? - рассказывает Светлана Николаевна. - Тетя Света? А почему, говорят, не мама? Ну, какая же я им мама? У них у всех есть мамы. Когда они вырастут, некоторые вернутся к своим мамам. А я стараюсь дать детям то, что могу.





Сама Светлана - библиотекарь по профессии - росла в большой семье. И когда выросли ее два сына, подумала усыновить или удочерить ребенка.





- А 8 лет назад увидела объявление, что требуется родитель-воспитатель, - вспоминает Светлана, как стала важным человеком для несколькиих ребят. - Я взяла четырех деток, одной из них была Настя. Через несколько лет еще двоих. У них на глазах уже выросла моя внучка.





Светлана была с Настей повсюду: на кастинге в Могилеве, на съемках в деревне Любейки, на фестивале в Клермон-Ферране, сейчас они вдвоем приехали в Минск . Тетя Света плачет каждый раз, когда смотрит фильм. Старается только делать это потише - чтобы Настя не растраивалась.





- Для меня каждый просмотр - это нелегко, потому что я в теме сиротства уже 8 лет, - объясняет Светлана. - Вчера (мы общаемся на следующий день после премьеры в Беларуси – Ред.) в кинотеатре боялась не зарыдать в голос, отворачивалась от Насти, чтобы она не видела…





- А я видела! - Настя пристально смотрит на тетю Свету. - Видела и тоже плакала. У меня было и свое, и ваше.





Свое - это Настя о личных эмоциях: расплакалась на моменте в кино, где умерла мама. Хотя вообще, говорит, плачет редко.





«Фильм посвящается папе и всем сиротам. Но папа попросил не звать его на сцену»





Из книги Мартиновича Полуян взял только небольшой эпизод - о детстве девочки Яси. Во многом это и личная история Алексея - его папа провел детство в детдоме.





- Той перыяд жыцця бацькі можна апісаць словам «горыч», - рассказал нам Алексей. - Гэта для яго вельмі балючая тэма. Тата мне неяк сказаў, што жыццё яго пачалося толькі тады, калі пазнаёміўся з маёй маці.





Родители Алексея приезжали на съемки в деревню Любейки, а мама даже взяла отпуск. Но кино с папой практически не обсуждали. Только накануне премьеры папа попросил, чтобы сын не звал его на сцену.









- Тата сарамліва сказаў, што яму вельмі спадабаўся фільм - рассказывает Алексей о реакции отца. - Ён вельмі падобны да Насты: вельмі закрыты, шмат не распавядае і не паказвае сваіх эмоцый, а ўнутры - ураган.





На премьере, когда папа впервые увидел фильм, Алексей специально не садился рядом: понимал, что будет непросто.





- Я папрасіў сваю дзяўчыну, каб яна назірала за татам. Тры разы за фільм вочы былі чырвонымі - амаль што слёзы, - продолжает Алексей. - Але была адна праблема. Мы думалі, што на прэм’еры будзе шмат амбасадараў, таму зрабілі цітры на ангельскай мове. І тата не прачытаў вельмі важнае прысвячэнне: майму тату і ўсім сіротам свету.





Для Насти хоть это был и первый опыт съемки в кино, сложных сцен в фильме, говорит, не было. Алексей подтверждает.





- А праўда не было складанасцяў. Гучыць рамантычна, але гэта так, - говорит режисер. - Адзінае, што: я адчуваў, што Настачка хутка стамлялася. 3-4 гадзіны паздымалі - і адчуваеш: трэба рабіць паўзу. Але часам мы здымалі да 12-й ночы, і Настачка не скардзілася.





Большинство сцен в фильме снимались быстро: максимум 5 дублей. Только одна стала исключением. По сценарию Яся возвращается из интерната домой. Она заходит во двор, а ее там никто не замечает. У ее папы - свадьба.





- Вось тут было шмат дубляў - 8-9, - вспоминает Алексей. - 40 чалавек, якія граюць гасцей на вяселлі, ядуць, гутараць, а Насця ў гэты час павінна зайсці ў двор. Яе бацька здаў у інтэрнат, доўга не была дома… Усё гэта абмяркоўваем. А Настачка заходзіць, усміхаецца нешта сама сабе! І так некалькі разоў. Людзі ўжо не маглі есці. Кажуць: стаўце ўжо гарэлку, колькі можна вадой запіваць?





Это редкий момент фильма, в котором Насте приходилось играть. В остальном она проживала свою жизнь. А вот домой ей возвращаться не приходилось - такая возможность была только у Яси.





- У мяне мара ёсць. Хочаш я табе распавяду? - Алексей снова секретничает с Настей. - Я хачу, каб твая мама ўбачыла гэты фільм і ганарылася б табой.





Настя смотрит и молчит. А через пару минут выдает задумчивое «когда-нибудь».









Увидеть фильм «Возера радасці» можно в минских кинотеатрах «Беларусь», «Пионер» и Falcon Club Бутик Кино по 28 ноября.