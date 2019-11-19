Россиянина будут судить за контрабанду 300 килограмм гашиша

46-летний россиянин был задержан на границе в мае в пункте пропуска «Котловка» при попытке ввезти в Беларусь крупную партию гашиша. Ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 и ч. 2 ст. 328-1 УК Беларуси.





При направлении уголовного дела в прокуратуру в сообщении Следственного комитета говорилось о том, что мужчина пытался ввезти более 290 кг гашиша. Однако при задержании вес 3012 плиток наркотика был оценен Госпогранкомитетом в 311,12 кг.





Партия предназначалась для российского рынка.