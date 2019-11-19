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Россиянина будут судить за контрабанду 300 килограмм гашиша
Источник материала: Партизан
В Отсровецком районном суде начнется рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданина России в незаконном обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба Гродненского областного суда.
46-летний россиянин был задержан на границе в мае в пункте пропуска «Котловка» при попытке ввезти в Беларусь крупную партию гашиша. Ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст.328 и ч. 2 ст. 328-1 УК Беларуси.
При направлении уголовного дела в прокуратуру в сообщении Следственного комитета говорилось о том, что мужчина пытался ввезти более 290 кг гашиша. Однако при задержании вес 3012 плиток наркотика был оценен Госпогранкомитетом в 311,12 кг.
Партия предназначалась для российского рынка.
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В Отсровецком районном суде начнется рассмотрение уголовного дела по обвинению гражданина России в незаконном обороте наркотических средств, сообщает...
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