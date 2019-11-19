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Минфин надеется заменить российский кредит китайским до конца года
Источник материала: Партизан
Первый заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов подтвердил, что привлечение кредита Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (эквивалент около $500 млн) ожидается до конца текущего года.
"Да, до конца года планируется привлечение", - сказал Селиверстов, комментируя журналистам во вторник в Минске сроки поступления китайского кредита.
При этом он отказался комментировать конкретные сроки подписания кредитного соглашения.
Как сообщалось, Беларусь до конца года рассчитывает привлечь кредит Банка развития Китая на 3,5 млрд китайских юаней (около $500 млн).
Летом Минфин заявил о намерении привлечь кредит Банка развития Китая в связи с отсутствием прогресса в диалоге по выделению российского госкредита на $600 млн.
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Первый заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов подтвердил, что привлечение кредита Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (эквивалент около $500 млн)...
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