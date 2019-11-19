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Фейковые "Песняры" предстанут перед судом в России

20.11.2019 10:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Челябинской области возбудило дело по факту незаконного использования товарного знака "Песняры" по заявлению белорусского коллектива, сообщили в среду на сайте ведомства.

Бренд "Песняры" принадлежит белорусскому государственному ансамблю. Коллектив обнаружил очередных "клонов" и отправил соответствующее заявление в челябинскую прокуратуру.

"В своем заявлении учреждение сообщает, что музыканты-клоны незаконно используют товарный знак коллектива, в том числе в рекламе заявленного на сцене Дворца культуры железнодорожников в городе Челябинске концерта с участием "ансамбля Песняры" 2 октября 2019 года", – отметили в ФАС.

По информации белорусского коллектива, фейковые "Песняры" проводили сольные концерты, используя спрос публики на творчество настоящего ансамбля. При этом разрешения на использование товарного знака группе никто не давал.

"Заявитель полагает, что указанный коллектив вводит потребителей в заблуждение, что противоречит требованиям действующего законодательства", – добавили в ФАС.


Коллектив рекламировался достаточно громко: "легендарные "Песняры" в юбилейной программе, посвященной 50-летию самого известного ВИА Советского Союза", "фирменное, ни на что не похожее, "песняровское" многоголосье", "выступление легендарного ансамбля Белоруссии, песни которого знают все" и так далее.

"Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, являющегося организатором концерта", – добавили в ФАС.
 
 
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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Челябинской области возбудило дело по факту незаконного использования товарного знака "Песняры" по...
 
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