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Печаль: Беларусь пропустила два от Черногории и проиграла в последнем матче года

20.11.2019 10:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Программа сборной Беларуси на 2019-й завершена. В последнем матче года команда Михаила Мархеля провела спарринг с Черногорией.

Наши могли отличиться уже на первой минуте. Виталий Лисакович получил разрезающую передачу из глубины, выиграл борьбу у экс-борисовчанина Марко Симича, сейчас выступающего за «Пахтакор», но ворота не поразил. Удар заблокировал неуступчивый Симич. После эпизода Лисаковичу пришлось выслушать претензии от Игоря Стасевича, который мог получить передачу от молодого партнера.


Ответ черногорцев не заставил себя долго ждать. На восьмой минуте Стефан Мугоша откликнулся на навес с правого фланга, открыв счет в матче.


Через пять минут Сергею Чернику пришлось вновь доставать мяч из сетки. Хозяева разыграли классную комбинацию в белорусской штрафной, которую завершил Сеад Хакшабанович.


Беларусь уступает в Подгорице 0:2. Получается, что в 2019-м сборная всего лишь два раза не проигрывала: в гостях одолела Эстонию (2:1), а затем сыграла с ней вничью (0:0). 

В оставшихся восьми матчах белорусская команда уступала. Всего наши забили четыре мяча в десяти поединках.
 
 
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Программа сборной Беларуси на 2019-й завершена. В последнем матче года команда Михаила Мархеля провела спарринг с Черногорией.
 
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