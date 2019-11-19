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Что не так с нашей армией? Солдат-пограничник хотел остаться служить по контракту - его нашли мертвым

20.11.2019 10:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тело молодого человека с признаками суицида было обнаружено 20 ноября в 2 часа ночи в Мозырском погранотряде.

Что не так с нашей армией? Солдат-пограничник хотел остаться служить по контракту - его нашли мертвым
В Госпогранкомитете рассказали, что ефрейтор срочной службы, 1999 года рождения, был призван в органы пограничной службы в ноябре 2018 года. Характеризовался положительно. 

Пограничник имел поощрения от командования части, в том числе благодарность за разумную инициативу и усердия, проявленные при несении службы, решительные действия по обнаружению и задержанию нарушителя границы, а также высокие показатели по службе за третий квартал 2019 года. 


После срочной военной службы планировал остаться на военную службу по контракту. 

В ноябре текущего года прибыл из основного отпуска, который проводил дома.
 
 
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Тело молодого человека с признаками суицида было обнаружено 20 ноября в 2 часа ночи в Мозырском погранотряде.
 
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