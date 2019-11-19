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The Times – об отношениях Лукашенко и "мисс" Василевич
Источник материала: Партизан
Британская газета The Times посвятила статью прошедшим в Беларуси парламентским выборам.
При этом издание
Публикация в The Times вышла под заголовком «Королева красоты белорусского диктатора «выиграла» место в парламенте».
— 22-летняя королева красоты, имевшая романтическую связь с многолетним диктатором Беларуси, стала самым молодым депутатом страны после парламентских выборов, которые, по словам критиков, были сфальсифицированы, — пишет британская газета.
Иллюстрирует статью фото с последнего новогоднего бала во Дворце Независимости.
The Times напоминает своим читателям о том, что Мария Василевич регулярно сопровождает Лукашенко во время официальных и неформальных мероприятий.
Напомним, что во время избирательной кампании
Западная пресса не впервые пишет о личной жизни и семье главы Беларуси. Так, во время визита Лукашенко в Австрию
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Британская газета The Times посвятила статью прошедшим в Беларуси парламентским выборам.
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