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Двойник Зеленского Умид Исабоев сыграет роль президента Украины в кино

20.11.2019 09:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двойник Зеленского из Узбекистана Умид Исабоев сыграет роль президента Украины. Об этом сообщает Telegram-кагал Mash.

По данным его автором, Исабоеву предложили сыграть Зеленского в 4-серийном российском фильме об Украине. Умид почитал сценарий и согласился подписать контракт.



Ранее сообщалось, что выходец из Узбекистана приехал в Москву, чтобы работать в автомастерской. Он мечтал о карьере комика и был очень похож на действующего президента Украины. После того, как фотографии Умида Исабоева попали в интернет, он проснулся знаменитым, пишет ca-news.org

Его стали приглашать на телевизионные эфиры и снимать его в рекламе.

Сам Исабаев мечтает о карьере юмориста в телевизионной юмористической передаче «Comedy club». Он обратился к резиденту шоу Гарику Мартиросяна с просьбой взять его на передачу.
 
 
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Двойник Зеленского из Узбекистана Умид Исабоев сыграет роль президента Украины. Об этом сообщает Telegram-кагал Mash.
 
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