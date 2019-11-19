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Завтра в прокате стартует фильм в память о лидере Neuro Dubel. Билеты - от 7 рублей
Источник материала: Tut.by
Завтра в минских кинотеатрах начнут показывать
В основу фильма лег
Александр Куллинкович — основатель и лидер рок-группы Neuro Dubel с 1989 года. Автор музыки и текстов таких известных песен, как «Переехала комбайном», «Гузік», «Время распрощаться», «Резиновый дом» и других. Он
Фильм будут показывать 21, 22, 23 и 26 ноября. Билеты — от 7 рублей
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Завтра в Минских кинотеатрах начнут показывать фильм «Я принес тебе ура!». Эту ленту сняли в память о лидере Neuro Dubel Александре Куллинковиче.
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