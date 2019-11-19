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Завтра в прокате стартует фильм в память о лидере Neuro Dubel. Билеты - от 7 рублей

20.11.2019 11:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завтра в минских кинотеатрах начнут показывать фильм «Я принес тебе ура!». Эту ленту сняли в память о лидере Neuro Dubel Александре Куллинковиче.

В основу фильма лег концерт в память об Александре Куллинковиче, который прошел 25 октября 2018 года в Prime Hall. Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич, Александр Помидоров, Владимир Пугач, Олег Хоменко и другие белорусские музыканты спели на концерте легендарные песни Neuro Dubel и на камеру рассказали о том, каким запомнили «дядю Сашу».

Александр Куллинкович — основатель и лидер рок-группы Neuro Dubel с 1989 года. Автор музыки и текстов таких известных песен, как «Переехала комбайном», «Гузік», «Время распрощаться», «Резиновый дом» и других. Он умер 4 августа 2018 года от воспаления легких.

Фильм будут показывать 21, 22, 23 и 26 ноября. Билеты — от 7 рублей

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Завтра в Минских кинотеатрах начнут показывать фильм «Я принес тебе ура!». Эту ленту сняли в память о лидере Neuro Dubel Александре Куллинковиче.
 
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