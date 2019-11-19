Шевкуненко по кличке Артист. Как актёр стал криминальным авторитетом

Ему прочили звёздное будущее. Отец возглавлял Второе творческое объединение «Мосфильма», мама служила в театре. Когда на свет появился Серёжа, родителям было уже по 40 лет. Их дочери Ольге — 14. Младшему внимания доставалось больше. Мама посвятила себя малышу. И скоро все стали замечать, какой он смышлёный не по годам мальчик. В 4 года Серёжа уже читал, в 8 одолел несколько серьёзных недетских книг. И мечтал о кино, которое тоже рано полюбил.

Кто виноват?

Вот только мама к тому времени воспитывала детей уже одна. Муж в 44 года сгорел от рака, успев посвятить сыну пьесу «Серёжка с Малой Бронной», которую многие знают по одноимённой песне Марка Бернеса. Эльдар Рязанов тогда помог Полине Васильевне устроиться на «Мосфильм» ассистентом режиссёра. Трудиться ей приходилось за двоих. Забота о Серёже легла на плечи сестры Ольги. Но... В начале 1970-х умерла бабушка. Ольга с мужем эмигрировала. Полина Васильевна и Сергей остались вдвоём.

Сергей Шевкуненко

Дата рождения: 20 ноября 1959 г.

Чем знаменит: советский киноактёр, Известен по фильмам «Кортик», «Бронзовая птица» pic.twitter.com/KMMILGmFT6 — Соня Громова (@Sonya_Zvezdy) November 20, 2016

Постепенно мальчик теряет интерес к учёбе, связывается с дурной компанией. Не зная, что предпринять, мама ведёт его на пробы трёхсерийного «Кортика» по повести Анатолия Рыбакова — в надежде на очередной эпизод (два у Сергея уже были). А писатель из множества претендентов на главную роль неожиданно выбирает Шевкуненко.

Рыбаков не ошибся. 13-летний Серёжа работал уверенно. Не стесняясь маститых партнёров — Зои Фёдоровой, Романа Филиппова, Леонида Кмита. Дальше — успех. Продолжение картины — «Бронзовая птица». И снова 3 серии... Слава бежала за Шевкуненко вприпрыжку. К 15 годам в фильмографии Сергея уже 5 киноролей, из них 3 главные. Оставалось только окончить школу и без труда поступить во ВГИК. С таким-то опытом...

Но судьба не была благосклонна к этому ребёнку. Оттого ли, что рос без отца и лишился главного друга — сестры, которой мог доверить сокровенное? Или оттого, что мать была вся в работе, потому что надеяться ей было не на кого? Никто теперь не ответит на эти вопросы. Хотя понять хотелось бы: почему в хорошей семье, у интеллигентных, как принято говорить, родителей талантливые дети вдруг выбирают не тот путь?



Шевкуненко за свою короткую жизнь успел пройти «звёздный» путь от киноактёра до лидера ОПГ / Кадр из фильма «Кортик», 1973 г.

Украл, выпил — в тюрьму!

Из оперативной характеристики: «Криминальный авторитет» и «положенец». Уголовные клички: Шеф и Артист. Судим 6 раз. Является «смотрящим» по Мосфильмовскому району Москвы. Лидер ОПГ — «мосфильмовская». Признан особо опасным рецидивистом. Находится под постоянным административным надзором милиции; подозревается в преступлении; очень дерзок, может иметь оружие, склонен к вооружённому сопротивлению. В местах лишения свободы в общей сложности провёл 14,5 года. Во время содержания под стражей не подчинялся лагерному начальству; систематически нарушал режим содержания, за что неоднократно попадал в карцер; не выходил на работы, отвечая неизменным отказом; выступал в качестве «отрицалы», сопротивлялся сотрудникам милиции. Формулировка: «не вставший на путь исправления».

И вот это всё о милом мальчике из «Кортика» и «Бронзовой птицы» — о Серёже Шевкуненко, которого называли вундеркиндом? Когда, как произошёл надлом в его судьбе? Почему мама, наверняка имевшая влиятельных знакомых, не била во все барабаны? Стыдилась? Не хотела выносить сор из избы?

Впрочем, поначалу она ещё пыталась влиять на сына. После восьмилетки устроила его учеником слесаря в механический цех «Мосфильма». Но надолго Шевкуненко не хватило. Вскоре он был осуждён за банальную драку, в которую ввязался пьяным. Через год Полина Васильевна устроила освободившегося из заключения сына осветителем. В этом качестве Сергей принял участие в нескольких фильмах, возможно, втайне надеясь на продолжение актёрской карьеры. Но никто из режиссёров не рискнул позвать бывшего зэка в кадр. Даже на крошечный эпизод.

Страшный конец

И вот это уже было начало конца. Дальнейшая жизнь Сергея Шевкуненко — яркая иллюстрация к известной киноцитате: «Украл, выпил — в тюрьму!» Только «романтики» становилось всё меньше, а статей и «отсидок» всё больше. Тюремная эпопея пополнялась грабежами, хранением наркотиков, краденых икон и оружия, попытками побега... Спустя несколько лет подававший когда-то большие надежды артист вышел на свободу инвалидом 2-й группы — с туберкулёзом. Год был вынужден жить в Смоленске — в Москву не пускали. Даже женился. Как будто ещё на что-то надеясь. Но свернуть с кривой дорожки уже не получалось.

Наступили новые времена. Сколотив «бригаду» в родном районе «Мосфильма», Шевкуненко теперь занимался рэкетом, угоном автомобилей, торговлей наркотиками, похищением заложников, махинациями в сфере приватизации жилья... А потом так схлестнулся с «конкурентами» — более влиятельной группировкой, что решил завязать и вместе с 75-летней матерью уехать к сестре в США. Даже документы собрал. Ещё чуть-чуть... И, возможно, всё пошло бы иначе. Кажется, сам Артист начал в это верить...

Ночью 11 февраля 1995 г., отпустив охрану, Сергей вошёл в подъезд своего дома на ул. Пудовкина. И был тут же встречен киллером. Раненный, Шевкуненко ввалился в лифт, смог добраться до квартиры. Но оставил в замочной скважине ключ. Когда убийца вошёл, навстречу ему выскочила Полина Васильевна, в очередной раз пытавшаяся спасти сына и наказанная за это двумя выстрелами в голову. «Что ж вы делаете, суки?! Что ж вы делаете?!» — истошно голосил Сергей, пытаясь помочь истекавшей кровью Полине Васильевне. Но следующую пару пуль киллер уже заготовил для него...

Мать и сын, два самых родных человека, любили друг друга до последней минуты, несмотря ни на что. И ушли вместе, найдя последний приют на престижном Новодевичьем кладбище. Рядом с мужем и отцом...

Так бесславно, нелепо, страшно закончилась жизнь талантливого человека, который мог стать кинозвездой.