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Первая причина это ты: 5 причин, почему банки отказывают в кредите
Источник материала: Myfin
Что стоит за отказом в кредите?
Кредитный рынок работает в условиях жесткой конкуренции. Для банков
А все поводы для отказа в кредите можно свести к сомнению банка в платежеспособности клиента. Другая, более редкая причина отказов – прямой запрет выдавать ссуды определенным категориям клиентов по закону или внутренним нормативам банка.
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фото: Myfin.by Что стоит за отказом в кредите? Кредитный рынок работает в условиях жесткой конкуренции. Для банков кредиты частным лицам – одна из...
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