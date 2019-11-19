Первая причина это ты: 5 причин, почему банки отказывают в кредите

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Что стоит за отказом в кредите?

Кредитный рынок работает в условиях жесткой конкуренции. Для банков кредиты частным лицам – одна из выгоднейших статей дохода. Банк стремится не отказать в кредите и выдать деньги всем, кто способен их вернуть в срок и с положенными процентами.

А все поводы для отказа в кредите можно свести к сомнению банка в платежеспособности клиента. Другая, более редкая причина отказов – прямой запрет выдавать ссуды определенным категориям клиентов по закону или внутренним нормативам банка.