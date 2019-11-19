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Пять советов, как выбрать телевизор на годы вперед

20.11.2019 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выбор телевизора — не самая простая задача. Ведь разобраться в куче, на первый взгляд, непонятных аббревиатур и технических характеристик у неподготовленного человека сразу может и не получится. Мы решили помочь и составили список из нескольких советов, на которые стоит ориентироваться при выборе телевизора на ближайшие несколько лет.


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Не меньше 50 дюймов с 4K-разрешением

Если вам нужен короткий совет, какой телевизор купить при ограниченном бюджете, то он звучит так: выбирайте ТВ с максимально большим экраном и разрешением из того, на что у вас хватает денег.

Еще несколько лет назад телевизоры с экранами на 50−55−65 дюймов считались едва ли не чрезмерно большими. Их советовали устанавливать в просторные комнаты, где расстояние от пользователя до ТВ составляло бы как минимум несколько метров.


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Выбор скорее зависит от ваших личных предпочтений, но давайте начистоту: пару лет назад ТВ с такими диагоналями дисплеев в основном стоили по тысяче-полторы долларов. Сегодня модель с аналогичным экраном получится приобрести за тысячу-полторы рублей, так что экономить на этом моменте особого смысла нет. Другими словами: для гостиной площадью в 16−20 квадратных метров можно смело покупать телевизор от 50 дюймов.

С разрешением изображения все также стало проще. Раньше 4K-панели (3840 на 2160 пикселей) стоили дороже традиционных Full HD, но сегодня разница нивелировалась. Можно даже сказать, что в телевизоре с диагональю от 40−43 дюймов почти наверняка будет использоваться 4K-дисплей.

Это не может не радовать, ведь контента в подобном разрешении становится все больше — начиная от роликов на YouTube и заканчивая фильмами и сериалами в онлайн-кинотеатрах. Не стоит забывать и об игровых приставках, которые научились выводить картинку в повышенном разрешении. А в следующем году при запуске нового поколения консолей 4K наверняка станет нативным разрешением.

Что еще нужно знать об экране ТВ?

Дисплеи современных телевизоров можно разделить на несколько категорий по типу матрицы: LED LCD, QLED и OLED.

Не будем грузить вас точными техническими подробностями (подробнее о них читайте здесь), а просто отметим: LCD-экраны (IPS, VA) не очень дороги в производстве, поэтому устанавливаются в ТВ начального и среднего уровня стоимости. Это не означает, что картинка на них будет некачественной — скорее всего, дисплеи окажутся достаточно яркими и контрастными — но до уровня QLED и тем более OLED дотянуть все же не смогут.


Цветопередача на VA, IPS и TN системах

К особенностям последних, кроме поддержки повышенного цветового диапазона, относится и возможность отображения натурального черного цвета, а также улучшенная работа с HDR-контенотом. Но и стоят такие телевизоры ощутимо дороже.

В общем, рекомендация такая: не следует остерегаться покупки телевизоров с «классическими» LCD-панелями, особенно при ограниченном бюджете. Но и ожидать от них суперкачественной картинки не надо. Если есть возможность доплатить до ТВ с QLED или OLED, это стоит сделать. Особенно, если планируете пользоваться телевизором как минимум лет пять, а не поменять его через год.

HDR — маркетинговая уловка или действительно важная особенность?

Скажем прямо: если ваш телевизор построен на 10-битной матрице и поддерживает несколько стандартов HDR (особенно Dolby Vision), разница с обычным и HDR-контентом будет видна невооруженным глазом. Создастся впечатление, что картинка более реалистичная — такой эффект получается благодаря повышенному уровню контрастности между светлыми и темными участками изображения на экране.


Примерно так можно описать разницу между контентом с HDR и без него

В телевизорах немного попроще (с 8-битными матрицами) HDR также поддерживается, но эффект будет чуть менее заметен. Впрочем, разница все равно окажется ощутимой.

Единственная загвоздка заключается в том, что контента с поддержкой стандартов HDR пока меньше, чем хотелось бы. Но с каждым годом его количество увеличивается (в том же Netflix сериалы выходят с поддержкой HDR), игры также выглядят намного лучше с активным HDR.

В общем: на момент публикации материала наличие поддержки HDR в телевизоре желательно, но необязательно. Но уже через пару лет ситуация изменится, и HDR, на наш взгляд, сможет обеспечить достаточный «запас прочности» на будущее.

Smart TV, порты и звук

Производители быстро поняли: эфирное ТВ смотрит все меньше пользователей, телевизоры уже несколько лет воспринимаются скорее как экраны для воспроизведения контента в онлайн-режиме. Поэтому сегодня найти телевизор без поддержки Smart TV как минимум сложно.

Таких Smart TV-систем бывает несколько — webOS (LG), Tizen (Samsung) и Android TV (другие производители). Разница между ними, на наш взгляд, незначительная. Основные функции вроде запуска онлайн-кинотеатров или переноса контента со смартфона (Google Cast, дублирование экрана) поддерживаются на всех платформах, так что выбирать телевизор, исходя из какой-либо определенной системы Smart TV, не стоит.


Про какие-то особенно важные порты для подключения внешних устройств говорить сегодня не приходится — набор самых необходимых вроде USB или HDMI (версии 2.0 или 2.1) точно окажется в каждом ТВ с разрешением 4K.

Звуковая подсистема в телевизорах среднего уровня, как правило, состоит из нескольких динамиков мощностью порядка 20 Вт, в более дорогих — 40 Вт. Этого хватит большинству пользователей, но если захочется большего, можно докупить саундбар.

Чего ожидать в будущем

Уже два года на больших международных выставках вроде IFA в Берлине крупные производители анонсируют телевизоры с разрешением 8K, некоторые даже поступают в продажу. Компании заявляют: на таких панелях увидеть отдельные пиксели становится практически невозможно, и это кажется правдой. Но и контента в 8K катастрофически мало — он в основном пока ограничивается несколькими роликами в YouTube.


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Несмотря на то, что подобные модели могут автоматически апскейлить (улучшать) исходное изображение из Full HD или 4K до 8K, из-за очень высокой цены время 8K-телевизоров еще не пришло (и, по ощущениям, не придет еще три-пять лет).

Кроме того, на рынок вот уже как несколько лет обещают выйти ТВ с экранами типа Micro LED. Они обещают достичь уровня картинки, передаваемого OLED-панелями, и при этом избавиться от их недостатков вроде выгорания. Но это тема для отдельного материала.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные телевизоры:

 
 
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