Seat представил электрический скутер, который станет альтернативой 125-кубовым моделям

Источник материала: Tut.by

На открывшемся во вторник в Барселоне Всемирном конгрессе Smart City Expo, посвященном будущему городов, компания Seat показала двухколесный e-Scooter — пока в качестве концепта.





В Европе современные горожане автомобилями интересуются все меньше, поэтому производители стремятся осваивать новые сегменты. Так, испанская Seat в конце прошлого года начала продажи электроскутера eXS KickScooter, который успел разойтись тиражом более 10 тысяч единиц, а теперь подоспел первый электрический скутер марки. Создатели преподносят e-Scooter в качестве альтернативы традиционным скутерам с 125-кубовыми моторами.





Номинальная мощность электромотора у скутера составляет 10 лошадиных сил, но его пиковая отдача может достигать 15 сил, а крутящий момент, доступный уже в момент старта, равен 240 Нм. В результате до 50 км/ч e-Scooter разгоняется по паспорту за 3,8 секунды, заявленная максимальная скорость — 100 км/ч.





Двухместный скутер оснащен съемной батареей, которую можно подзарядить от бытовой сети или на общественных зарядных станциях. Ее емкость компания не сообщает, но паспортный радиус действия на одной зарядке испанцы озвучили — 115 км (согласно результатам «мотоциклетного» цикла испытаний WMTC).





Выпуск e-Scooter стартует в следующем году на предприятии Silence (компании — партнера Seat) в окрестностях Барселоны. А на 2021 год запланирован рыночный дебют еще одного городкого электрического транспортного средства Seat — двухместного Minimo с тандемной посадкой, в концептуальном виде представленного в феврале этого года.