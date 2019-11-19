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Seat представил электрический скутер, который станет альтернативой 125-кубовым моделям

20.11.2019 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На открывшемся во вторник в Барселоне Всемирном конгрессе Smart City Expo, посвященном будущему городов, компания Seat показала двухколесный e-Scooter — пока в качестве концепта.


В Европе современные горожане автомобилями интересуются все меньше, поэтому производители стремятся осваивать новые сегменты. Так, испанская Seat в конце прошлого года начала продажи электроскутера eXS KickScooter, который успел разойтись тиражом более 10 тысяч единиц, а теперь подоспел первый электрический скутер марки. Создатели преподносят e-Scooter в качестве альтернативы традиционным скутерам с 125-кубовыми моторами.


Номинальная мощность электромотора у скутера составляет 10 лошадиных сил, но его пиковая отдача может достигать 15 сил, а крутящий момент, доступный уже в момент старта, равен 240 Нм. В результате до 50 км/ч e-Scooter разгоняется по паспорту за 3,8 секунды, заявленная максимальная скорость — 100 км/ч.


Двухместный скутер оснащен съемной батареей, которую можно подзарядить от бытовой сети или на общественных зарядных станциях. Ее емкость компания не сообщает, но паспортный радиус действия на одной зарядке испанцы озвучили — 115 км (согласно результатам «мотоциклетного» цикла испытаний WMTC).


Выпуск e-Scooter стартует в следующем году на предприятии Silence (компании — партнера Seat) в окрестностях Барселоны. А на 2021 год запланирован рыночный дебют еще одного городкого электрического транспортного средства Seat — двухместного Minimo с тандемной посадкой, в концептуальном виде представленного в феврале этого года.

 
 
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На открывшемся в Барселоне Всемирном конгрессе Smart City Expo, посвященном будущему городов, компания Seat показала двухколесный e-Scooter.
 
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