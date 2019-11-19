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В Сморгони Volvo сбил ребенка на велосипеде

20.11.2019 11:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Сморгони. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 19 ноября, около 18.00, на улице Ленина. Предварительно установлено, что 55-летний водитель Volvo сбил 13-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

 
 
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В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
 
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