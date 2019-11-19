В Сморгони Volvo сбил ребенка на велосипеде

Источник материала: Tut.by

Автомобиль сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Сморгони. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 19 ноября, около 18.00, на улице Ленина. Предварительно установлено, что 55-летний водитель Volvo сбил 13-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.