ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соцопрос: 81 процент россиян считают себя счастливыми

20.11.2019 11:53 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Соцопрос: 81 процент россиян считают себя счастливыми

Абсолютное большинство жителей России считаю себя счастливыми, и лишь 17%Только 17% опрошенных ВЦИОМом назвали себя несчастными. Интересно, в Беларуси, «где живется лучше», хотя половину счастливых жителей наберется?

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 81% граждан России считает себя определенно или скорее счастливым, пишет РБК.

Основной причиной своего счастья россияне назвали наличие семьи. Так ответили 29% респондентов. На второе место опрошенные поставили здоровье, а также жизнь свою собственную и близких (22%). Среди еще трех причин оказались наличие хорошей работы (13%), детей (12%) и общая удовлетворенность жизнью (12%).

В свою очередь, 17% россиян назвали себя скорее или определенно несчастными. Чаще всего это связано с материальными трудностями (15%) и плохим положением дел в стране (10%). Кроме того, причинами своего несчастья опрошенные назвали плохое состояние здоровья (5%), низкий уровень и задержку зарплаты (5%).

По данным опроса, почти половина граждан России (48%) считают, что среди их близких и знакомых примерно поровну как счастливых, так и несчастливых людей. 31% респондентов, отвечая на соответствующий вопрос, сказали, что в их окружении больше счастливых людей, 17% ответили противоположно.

Опрос был проведен 15 ноября в виде интервью по телефону. Респондентами стали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Абсолютное большинство жителей России считаю себя счастливыми, и лишь 17%Только 17% опрошенных ВЦИОМом назвали себя несчастными. Интересно, в Беларуси, «где живется...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сморгони Volvo сбил ребенка на велосипеде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика