Покупка квартиры. Что обязан проверить нотариус, удостоверяя договор

Источник материала: Аргументы и факты

- Самый надёжный способ заключить подобную сделку - удостоверить её нотариально, - утверждает нотариус Минского областного нотариального округа Надежда ШУПЕНЬКО. - При этом проверяются принадлежность имущества, являющегося предметом договора, факт государственной регистрации или иной регистрации права, сделки или имущества в случаях, предусмотренных законодательством, устанавливаются личности сторон, проверяется их дееспособность.

В задачи специалиста входит выявление действительных намерений покупателя и продавца, а также разъяснение им юридических и правовых последствий.

По словам эксперта, именно на этом этапе у сторон нередко возникает желание внести какие-либо дополнения в соглашение. А иногда и сами нотариусы отказывают в удостоверении договора, к примеру, если видят, что воля продавца выражена не явно.

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Страховка

Долг нотариуса - засвидетельствовать, что стороны, подписывая договор, делают это добровольно и осознанно.

- Участники сделки получают гарантии того, что договор купли-продажи будет удостоверен для покупателя со строгим соблюдением всех правил действующего законодательства и не будет в будущем отменен, а продавец получит полностью причитающуюся ему сумму денег по договору.

В большинстве случаев обращение к нотариусу позволяет предотвратить судебные споры. Но если доходит до суда, то наличие нотариально удостоверенного документа гарантирует защиту прав и законных интересов.

Нотариус самостоятельно составляет проект сделки. При этом, совершая любое действие, он несет за него материальную ответственность, которая застрахована.

- Нотариус обязан заключить договор страхования гражданской ответственности на случай причинения им вреда третьим лицам в результате неправильно совершенного нотариального действия. Без этого он просто не имеет права работать. Если суд вынесет решение, что нотариус действовал не по закону, сумму нанесённого ущерба возместят из страховки.

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Доверенность

Если продавец действует по доверенности, нотариус обязательно проверяет, выдавалась ли она на самом деле и не изменилось ли ее содержание на данный момент. Также проверяется наличие или отсутствие ограничений, препятствующих совершению сделки, а именно:

наличие арестов и запрещений отчуждения недвижимого имущества;

не является ли продавец лицом, обязанным возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении.

- Нотариусы имеют право истребовать сведения и документы, необходимые для совершения нотариальных действий. А после удостоверения договора в нотариальной конторе, нотариальном бюро гражданину не нужно идти в агентство по государственной регистрации, чтобы зарегистрировать договор и переход права собственности на недвижимое имущество, так как оформление документов, необходимых для регистрации, а также направление их в организацию по государственной регистрации входят в полномочия нотариуса. По заявлению гражданина нотариус получит свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации и направит лицу по его месту жительства.