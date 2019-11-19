«Повысят медикам зарплаты, но привычка-то предлагать и брать останется»

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Конечно, на фоне отъезда белорусских врачей работать в другие страны и невозможности записаться к хорошим специалистам даже платно мой пассаж могут воспринять в штыки, но, честно, противно!

Сейчас сажают за коррупцию «верхушку» от здравоохранения: мы видим из прессы, что набрали взяток некоторые ого-го! Но то, что без условных «ста долларов» никто не ходит по врачам, - это же кошмар!

Пенсионеры надеются, что, если сунут денежку, им лучше прооперируют катаракту или назначат самые хорошие лекарства. Так не должно быть. Я вот думаю, что повысят медикам зарплаты - конечно, не до 2 тыс. евро, но все же, а привычка-то предлагать и брать останется…

А. Хотянович, Минск