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«Как человек устроен: если государство меня грабит, то и мне надо схитрить»

20.11.2019 11:56 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Как человек устроен: если государство меня грабит, то и мне надо схитрить»
АиФ

Минфин опять вернулся к варианту уплаты «дорожного сбора» повременно с минимальным сроком один месяц. Я неработающий пенсионер и выезжаю на своем автомобиле 2-4 раза в месяц. Почему я должен платить за целый месяц, и еще с угрозой штрафа в случае фиксации? Таких автовладельцев тысячи, и это не только пенсионеры - все дворы заставлены машинами, которые редко ездят.

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Еще вопрос: проходит ли проект этого закона правовую экспертизу? Ведь что получается: некто пришел в магазин, взял товар, не заплатил, его на контроле задержали - и статья, суд, он вор. Закон работает. Минфин хочет с нас брать деньги за то, чего мы не купили, и назвать это законом?

Теперь моральная сторона этого вопроса. Как человек устроен: если государство меня грабит, то и мне надо что-то схитрить и по возможности украсть. И это образ жизни большой части населения страны. Кого мы вырастим из наших детей и внуков? А как собирается Минфин отслеживать сельских автовладельцев, которые ездят в соседнюю деревню в магазин или в лес по грибы-ягоды, где нет и не будет фото-, видеофиксации?

Я неоднократно обращался с этими вопросами в Минфин, к депутату, но получил в ответ формальные бюрократические отписки (копии ответов в редакции). Прошу вас помочь в этом вопросе, может, через депутатов. Надеюсь, что в этой стране Конституция работает и будут соблюдены права человека, права потребителя, социальная справедливость и законность.

Минфин предполагает принять закон с 1 января 2020 г., т. е. времени осталось мало.

В. И. Комлев

 
 
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