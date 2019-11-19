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«Принимают на работу по телефону». Как в «Яндекс.Такси» попадают водители со стажем до двух лет

20.11.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В традиционных службах такси существует жесткий возрастной ценз: по закону, водителем можно стать только при наличии стажа не менее двух лет. Поэтому новости из разряда «в Минске произошло ДТП с 20-летним водителем автомобиля «Яндекс. Такси» удивляют и настораживают. Можно сколько угодно ломать копья в спорах о том, являются ли такси сервисы-агрегаторы, но пассажиру, который может пострадать именно по вине неопытного водителя, от этого легче не станет. Агрегатор «Яндекс.Такси», работающий с партнерами-перевозчиками, официально предъявляет к водителям такие же требования, как и классические службы такси. Но как тогда за рулем оказываются молодые водители?


Водитель: «Устроиться в „Яндекс“ таксистом — не проблема. Принимают прямо по Viber»

Не так давно к нам в редакцию пришел бывший водитель, подключенный к сервису «Яндекс.Такси» и немного рассказал о своем опыте работы.

— Сейчас устроиться в «Яндекс» — вообще не проблема. Есть компании-перевозчики, которые оформят тебя прямо по вайберу. Не нужно даже ездить подписывать какие-то договоры. Просто сбрасываешь фото водительского удостоверения, техпаспорт автомобиля и номер телефона — через пять минут ты можешь выезжать на линию и принимать заказы. При этом стаж вождения значения не имеет, — уверял нас водитель.

Согласно новой редакции Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2018 г. № 636, допускаются к выполнению

  • автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси — водители не моложе 20 лет, имеющие водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В» и общий стаж управления автомобилем не менее двух лет или стаж работы в качестве водителя автомобиля не менее одного года.

Стаж работы в качестве водителя автомобиля подтверждается при приеме его на работу трудовой книжкой, а при необходимости — справками о периоде работы, службы с предыдущих мест работы, заверенными копиями приказов или трудовых договоров (контрактов). Стаж управления автомобилем подтверждается водительским удостоверением.

За несоблюдение этого требования водителя могут привлечь к ответственности по статье 18.14 ч. 5 КоАП РБ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил перевозки пассажиров или грузов влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин». Компании-перевозчику выдается предписание с требованием устранить нарушение.

Действительно, некоторые компании-перевозчики прямо в объявлениях о работе пишут: достаточно стажа вождения 1 год. Более того, мы нашли даже вариант, где соискателю хватит и полгода стажа! И все эти фирмы — официальные партнеры сервиса. Как же так получается?

Мы позвонили по одному из таких объявлений и вот какой диалог у нас получился:

— Здравствуйте, я хочу устроиться в «Яндекс» со своей машиной. У вас написано, что стаж вождения нужен полгода, а у меня только два месяца. Возможно так?

— А вы уверенно водите машину?

— Ну, ездил два года без прав.

— Хорошо, вы сможете подъехать к нам в офис?

— Да. А справка с правом наймом нужна или без разницы?

— Обычная, медицинская.

— Отлично, спасибо. До встречи.

Официально: Технически система не пропустит водителя с правами младше двух лет

Про эту ситуацию мы рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси». Там AUTO.TUT.BY заверили, что работают только с партнерами — местными транспортными компаниями. Они отвечают за найм водителей и обязаны соблюдать законодательство Беларуси — это четко прописано в договоре.

— Чтобы получить доступ к заказам «Яндекс.Такси», водители партнеров проходят обязательную проверку водительского удостоверения в сервисе. Так сравниваются данные в профиле водителя с информацией в водительском удостоверении, в том числе стаж, — объяснили в «Яндекс.Такси».

Как говорят в компании, система просто не позволяет зарегистрировать водителя, если его стаж меньше двух лет.

— Что касается этого случая, партнер набирает водителей для своего стороннего бизнеса — курьерской доставки. Эта деятельность не имеет отношения к «Яндекс.Такси». Парк исправит объявление в ближайшее время, чтобы не вводить людей в заблуждение.

При этом в сервисе заявляют: если станет известно о нарушениях со стороны партнеров, сотрудничество с такими парками прекратится.

Как же именно получил право на работу 20-летний водитель, попавший в аварию в Минске, мы так и не узнали. Но как рассказали в «Яндекс.Такси», он был заблокирован в системе за нарушения правил сервиса.

Справедливости ради через пару дней мы еще раз позвонили в партнерскую компанию. Но в этот раз нам сказали, что произошла ошибка и для работы в сервисе «Яндекс.Такси» необходим стаж не менее двух лет, как того требует законодательство и сам сервис.

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Молодые водители работают в «Яндекс.Такси» под чужими аккаунтами?

Казалось бы, ситуация сводится к единичному случаю, где всему виной человеческий фактор. Но не все так просто. Звоним еще по одному объявлению, где принимают водителей со стажем от 1 года.

— Добрый день, по объявлению звоню. У вас указано, что можно со стажем один год устроиться в «Яндекс»…

— Если под чужим аккаунтом будете работать, то можно, без проблем, — слышим в ответ.

Еще с одной из компаний мы пообщались через Viber.


Собственно, мы получили ответ на вопрос о том, как за рулем «Яндекс.Такси» оказываются столь молодые водители. В парке компании-перевозчика есть арендное авто, водитель которого уже зарегистрирован в системе. Когда машина свободна (например, в выходные), на ней может ездить другой водитель. И уже его стаж не имеет значения, он все равно не «светится» в системе. Выгода компании-перевозчика очевидна — автомобиль ездит, деньги зарабатываются. Получается, при большом желании по такой схеме можно и без прав поездить.

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Теги: Минск
 
 
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Агрегатор «Яндекс.Такси», работающий с партнерами-перевозчиками, официально предъявляет к водителям такие же требования, как и классические службы такси. Но как...
 
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