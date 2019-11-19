В Бресте в маршрутку врезалось такси: от удара бус с пассажирами вынесло на газон

Источник материала: Tut.by

20 ноября в Бресте столкнулись маршрутка, такси и легковушка, сообщает МВД.





Около 09.40 47-летний водитель маршрутки ехал по улице Ленинградской. На перекрестке с улицей Гаврилова в микроавтобус врезался таксист на Renault, который, по предварительной версии, выехал на перекресток на красный.





От удара такси развернуло — и оно выехало на встречную полосу, где врезалось в стоявший на светофоре Peugeot.

В маршрутном такси в момент аварии находились три пассажира. В автомобиле такси пассажиров не было.

Обошлось без пострадавших.



