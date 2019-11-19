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Лучшая цена - 16 рублей за «квадрат». Эксперт в отделке считает расходы на стяжку пола в хрущевке
Источник материала: Tut.by
Строительный видеоблогер и профессиональный строитель Павел
В старых домах нельзя существенно увеличивать нагрузку на перекрытия, поэтому главной задачей для Павла было не только залить идеально ровную стяжку, но и сделать ее максимально легкой. Он изучил материалы, которые используются для стяжки пола и провел несколько экспериментов с количеством воды, керамзитом, пеноплексом, цементом, пескобетоном и пластификатором. Также он посчитал расходы и вывел формулу самого экономного способа сделать стяжку.
Самым экономным способом сделать ровным пол в квартире оказалась сухопрессованная стяжка. Цена квадратного метра — 16 рублей за квадратный метр. Удивительно, но это как раз тот случай, когда делать стяжку своими руками невыгодно.
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Эксперт по отделочным работам считает расходы на разные способы устройства стяжки пола в хрущевке.
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