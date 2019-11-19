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Лучшая цена - 16 рублей за «квадрат». Эксперт в отделке считает расходы на стяжку пола в хрущевке

20.11.2019 12:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Строительный видеоблогер и профессиональный строитель Павел Сидорик сейчас занят ремонтом квартиры в старой хрущевке. Недавно он поделился видеоинструкцией, как сделать идеальную цементную стяжку в старом доме и обойтись без наливного пола. Ради эксперимента он делал ее несколькими способами. Каждый он подробно описал и сделал понятный расчет стоимости материалов и работ, и выбрал самый экономичный способ.

В старых домах нельзя существенно увеличивать нагрузку на перекрытия, поэтому главной задачей для Павла было не только залить идеально ровную стяжку, но и сделать ее максимально легкой. Он изучил материалы, которые используются для стяжки пола и провел несколько экспериментов с количеством воды, керамзитом, пеноплексом, цементом, пескобетоном и пластификатором. Также он посчитал расходы и вывел формулу самого экономного способа сделать стяжку.

Самым экономным способом сделать ровным пол в квартире оказалась сухопрессованная стяжка. Цена квадратного метра — 16 рублей за квадратный метр. Удивительно, но это как раз тот случай, когда делать стяжку своими руками невыгодно.

 
 
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Эксперт по отделочным работам считает расходы на разные способы устройства стяжки пола в хрущевке.
 
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